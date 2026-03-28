ABEMAは、3月28日20時40分（日本時間）から、UAE・メイダン競馬場で行われる「ドバイワールドカップデー」を無料中継する。メインのドバイワールドカップ（G1）を含む全レースを配信する。

ドバイワールドカップ（G1）はダート2000メートルで行われる世界最高峰のレースのひとつ。高額賞金を誇り、各国のトップホースが集結する国際競走として知られる。日本馬にとっても重要な目標レースであり、これまで数々の名勝負が繰り広げられてきた。

今年の注目は、日本のダート界を牽引するフォーエバーヤング。3歳時にはサウジダービー、UAEダービーを無敗で制し、メイダン競馬場への高い適性を示している。さらに昨年のブリーダーズカップ、今年2月のサウジカップも制覇しており、世界の頂点に立つ存在として同レースに臨む。

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日本勢6頭が出走予定

当日は日本馬も多数出走を予定。パイロマンサー、ワンダーディーンがUAEダービー（G2）に、ルガルがアルクオーツスプリント（G1）、アメリカンステージがドバイゴールデンシャヒーン（G1）、ガイアフォースがドバイターフ（G1）にそれぞれ出走を予定している。

中継ではドバイワールドカップ（G1）に限りスタジオパートを実施し、特別ゲストとして武幸四郎調教師とフォーエバーヤングのオーナー・藤田晋氏が出演。実況は清水久嗣アナウンサー、進行は柴田阿弥が務める。

配信はスマートフォンやPC、タブレット、テレビなどで視聴可能。「追っかけ再生」機能にも対応し、深夜帯のレースも好きなタイミングで楽しめる。