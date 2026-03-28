「健康診断で糖尿病と指摘されたら…」まずは知っておきたい《腎臓寿命を延ばす》お手軽テクニック

糖尿病は、血液中の糖の量が増えることで全身の血管や神経をじわじわと傷めていく病気だ。一般的に「膵臓」をいたわる生活を心がければ、糖尿病の予防や回復につながるとされている。

しかし、いくら気をつけていても発症してしまうことももちろんあるだろう。そうなったとき恐ろしいのが、「腎臓」にまつわる糖尿病性腎症と呼ばれる合併症だ。はたして対策方法はあるのだろうか――。

【前編記事】『春の健康診断「血糖値の帳尻合わせ」はまだ間に合う…！「糖尿病を撃退する生活習慣」を名医が解説』よりつづく。

「安静にする」のではなく「しっかり動く」

日本腎臓リハビリテーション学会初代理事長で、東北大学名誉教授の上月正博氏が解説する。

「腎臓は血管の塊なので、血糖値が高い状態が続くと、老廃物や塩分を『ろ過』する糸球体と呼ばれる部位が傷んで、その機能はどんどん低下していきます。さらに、腎臓が悪くなると、タンパク尿が出始め、糸球体にかかる圧が高まって、さらに腎臓が悪くなるという悪循環が始まります。タンパク尿が出ると、平均して5年で透析が必要になると言われているくらいです」

では、糖尿病になった後、腎臓を守るにはどうすればいいのか。まず心がけたいのが運動だ。上月氏が続ける。

「以前は、腎機能が悪くなったら安静にしたほうがいいと言われていました。しかし、今はそうした考え方が完全に否定され、むしろしっかり動かないとダメだということがわかってきました。

ただし、運動の強度が重要です。ゆっくり散歩しても腎臓の保護にはなりません。息切れをするかしないかくらいの速歩きのウォーキングを、1日30分、できれば週5回行うことが望ましいです」

運動と並んで重要なのが、やはり食事だ。腎臓病と診断されると、医師や管理栄養士から厳しい食事制限を言い渡されるというイメージを抱くかもしれない。

塩分制限でも「みそ汁」は欠かさずに

だが上月氏は、「やみくもに食事を減らしてはいけない」と、警鐘を鳴らす。

「塩分やタンパク質を摂りすぎてはいけないと言われると、食事量まで減らしてしまう人が多いのですが、それこそが最大の落とし穴です。食事量を減らしすぎると筋力が落ち、腎臓や膵臓にもさらなる負担がかかってしまいます。

大切なのは、食べ方を工夫することです。たとえば塩分制限があるからといってみそ汁をやめるのがつらければ、ワカメやなめこなど、具材をたっぷり入れた具沢山で汁の少ないみそ汁にしてみてください。具が多ければ、満足感は十分に得られます。

また、こうした食材に含まれる水溶性食物繊維は腸内環境を整え、便通を良くしてくれます。腎臓病になると老廃物を体の外に排出しにくくなるのですが、便通を良くすることで腸からも毒素を排出できるようになり、腎臓の負担を少し軽くすることができるのです」

食事と運動に気をつけるだけでも、腎臓への負担はずいぶん小さくできるが、意外なところで、多くの人が見落としているのが室温の管理だ。まだまだ寒い日もあるこの時期、室温が上がったり下がったりすることが腎臓に深刻なダメージを与えている可能性があるという。

「室温が数度下がると、血圧は大きく上がります。気をつけたいのは夜間で、ふとんにもぐっていても、手が冷たいと血圧は上がる。さらに冷たい空気を肺で吸い続けるだけでも、心臓や血管に影響が出ます。夜間も室温を18℃以上に保つことを強くお勧めします」（上月氏）

何気ない習慣の積み重ねが、臓器の寿命を左右する。まずは、むりなくできることから実践しよう。

糖尿病治療では、日常生活でのセルフケアはもちろん、「医者選び」も重要だ。【関連記事】『日本全国「糖尿病に強い名医＆最高の病院」ベスト120を完全網羅…！信頼できる「伴走者」はあなたの街にも』で詳しく解説する。

「週刊現代」2026年3月30日号より

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