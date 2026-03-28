障害のある子どもたちをどう支援するか…ドイツの教育から見えること

7人に1人、日本に約1700万人いるとされる「境界知能」の人たち。

言語化が苦手、仕事の段取りを覚えられない、行動がワンテンポ遅い、対人関係の距離感が極端、金銭管理ができない、ダマされやすい……困っているのに気づかれなかった人々の実態とは？

発売即重版が決まった話題書『境界知能の人たち』では、当事者を見てきた第一人者の医師が、全体像をわかりやすく解説する。

（本記事は、古荘純一『境界知能の人たち』の一部を抜粋・編集しています）

海外の潮流

境界知能の事例では、高校までは家庭と学校の対応でなんとか日常生活を送っていることが見えてきました。

ところが、大学や専門学校への進学や卒業にあたり、困難さに直面することが多いのです。境界知能の人たちを理解し、配慮や支援に結びつけるには、日本では実践例に乏しく、海外での取り組みを参照しないとわかりません。

国際的な取り組みとして、日本は国連の障害者権利条約を2014年に批准しています。条約では、「障害のある人もない人も平等に社会参加できる共生社会の実現を目指し、国内法整備（障害者基本法改正、障害者差別解消法制定など）を進める」ことになっています。

批准にあたり、条文は整備されているものの、知的障害のある人が、具体的に高等教育でどのような配慮を受けられるのか、そもそも高等教育を受けられるのかなどが、曖昧なままになっています。

ここでは、初等教育を含めて、海外の教育への取り組みを紹介していきます。日本における支援や対応での大きなヒントになることでしょう。

ドイツの障害児教育

ドイツでは、3歳から5歳までは一般の幼稚園に行き、幼稚園の中で障害児と健常児の統合保育、統合教育が行われています。

小学校1年生から4年生まではみんな同じ小学校（Grundschule：基礎学校）に通います。障害児の場合は、特別支援学校に4年間行くのですが、基礎学校の段階において障害のある子どもを通常のクラスに受け入れる共同授業も少しずつ増えているようです。

ドイツの教育制度は、基礎学校を終了する10歳の時点で、基幹学校（Hauptschule）、実科学校（Realschule）、ギムナジウム（Gymnasium：大学進学準備学校）、総合制学校（Gesamtschule）の中から1つを選択する分岐型を基本としています。

小学校4年生で、大学への進学コースなどに分けられていくのが、ドイツの伝統的な教育です。

小学校4年生時点での子どもの成績、性格、自身の希望、担任の先生や親の意見など総合的に見てどのコースに進むかを判断します。

10歳での選択は早すぎるという批判はありますが、早い段階から将来に向けて準備ができる合理的なカリキュラムであり、制度は現在も続いています。

しかし、基礎学校段階以後は共同授業が難しいのが現状です。総合制学校には、この時点で進路がまだ決まらない子どもが集まります。

障害のある子どもに中等教育段階で職業に就くためのさまざまな機関が用意されていますが、専門学校や大学に行く可能性は閉ざされてしまいます。

境界知能児は10歳の段階で、基幹学校（一部は小学校から総合制学校）を選択することになるかと考えられます。5年から6年で学校を卒業した後は、手工業やブルーカラーの仕事などに従事する人が多く、職業訓練を受けたり、マイスター資格を取ったりして10代半ばから働き出します。

総合制学校を卒業しても、大学に進学するには、大学入学条件を取得しなければならず、本人の希望があっても実質的にその道が閉ざされてしまいます。

多くの先進諸国と比べると、ドイツの教育制度は独特です。

日本の場合、中学卒業の段階で進路を選ぶことになりますが、さまざまな種類があるものの、一部を除いて何かしらの高校に行くことになります。

しかし、知的障害の子どもが高等教育を受けることは想定していません。境界知能児も入試の段階でふるい分けられてきましたが、近年の少子化の影響もあり、境界知能と一部軽度知的障害児も高等教育機関への進学は可能となっています。ただし、入学後のサポートはないに等しい状態です。

さらに「日本に1700万人いるとされる「境界知能」の人たち…当事者を見てきた医師が明かす「その実態」」では、7人に1人いるとされ、知的障害と平均値のボーダーにある境界知能の実態に迫っていく。

【つづきを読む】日本に1700万人いるとされる「境界知能」の人たち…当事者を見てきた医師が明かす「その実態」