【校閲クイズ】「自道な努力の甲斐があって高評価の口込みが広がり、顧客が増えた」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

つぎの文章の誤りを見つけてください

「自道な努力の甲斐があって高評価の口込みが広がり、顧客が増えた」

答えと解説は、次ページをご覧ください。

まずは「自道」に気づきたいところ。そして「口込み」、いかにもありそうな表記ですがもともとは「口コミュニケーション」の略で、「マスコミをもじった語。1960年代の初めに使われだした。」（デジタル大辞泉）とのことです。

× 「自道な努力の甲斐があって高評価の口込みが広がり、顧客が増えた」

〇 「地道な努力の甲斐があって高評価の口コミが広がり、顧客が増えた」

【校閲クイズ】「人事移動が決まり、心気一転、新しい部署でも全力で挑戦を続けます」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？