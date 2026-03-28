「クスリがあるからいつも調子がいい人」は要注意！あなたは「薬依存症」かもしれません

クスリをたくさん飲むことの危険性

「私は心臓が悪く、糖尿病で喘息持ちなので、かかりつけの病院でクスリをもらっていました。ただ、リュウマチになってからは自宅に近い別の病院で痛み止めと睡眠導入剤をもらっていたんです。

それなのに、数ヵ月前から身体が重くなってきて、次第に動けなくなってしまいました。そのうち急に発作が起きて緊急入院したのです。

退院後によくよく聞いてみると、別々の病院で同じようなクスリを処方されていたのが原因でした」

こう明かすのは、神奈川県に住む阿部健さん（72歳、仮名）だ。必要以上に多くのクスリを飲んでいると、飲み忘れたり副作用を引き起こしたりして、このように知らず知らずのうちに健康を害してしまうことがある。

日本大学病院診療准教授で『ポリファーマシー解消に効く50のTips』の著書もある池田迅氏が解説する。

「多種類のクスリを飲んで健康を害することをポリファーマシー（多剤併用）といいます。そのうちの一つ、多疾患型ポリファーマシーは、治療すべき疾患が増え、クスリの数も増えてしまうことです」

阿部さんのように、体の不調が出て次々と新しい病院を受診することを「ドクターショッピング」という。そこで新しく処方されたクスリが、かかりつけ医の出すクスリと重複し、副作用で入院する事態に陥ってしまったのだ。

厚生労働省によると、5剤以上のクスリを処方される60歳以上の人は27％、70歳以上では40％を超える。

クスリをたくさん飲んでいると、吐き気、むくみ、便秘、肝臓や腎臓の機能障害、さらに意識の混乱やせん妄といった重い症状が出ることもある。

「クスリがあるから調子がいい」は要注意

様々なリスクがあるにもかかわらず、なぜ多量のクスリを飲み続けてしまう人は多いのか。そもそも減らせる人、やめられる人とはどんな違いがあるのか。第1章ではクスリとなかなか縁が切れない人の実例を見ながら考えよう。

坂口源太さん（68歳、仮名）は糖尿病と高血圧を患っており、血糖値が悪くなると糖尿病だけで3種類のクスリを処方されていた。

「あるとき狭心症になってしまい、一気にクスリが増えました。心臓を守るために飲むのをやめられず、次に腎臓の病気になったときに、さらにクスリが増えたんです。

そのうち胃がムカムカするようになって、検査しても原因がわからず、症状を抑えるクスリも追加されたのですが、いまだに治りません。クスリが増えていく一方です」

検査ではとくに異常が見つからないのに、様々な不調が慢性的に続く。坂口さんの事例は不定愁訴型ポリファーマシーといえる。

「不定愁訴型は、『眠れない』『めまいがする』『胃がムカムカする』など、患者さんが医者に多くの症状を訴えて、その対症療法としてクスリが増えるケースです。

患者さんが『このクスリはやめたくない』と言えば、医者はクスリを減らしたくても減らせない。こうなると、もう「依存症」と言うべきかもしれません」（池田氏）

クスリに依存するようになると、本人も「クスリがあるから今は調子がいいんだ」「クスリがあるから、今はこれくらいで治まっている」などと考えてしまう。

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「週刊現代」2026年3月30日号より

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