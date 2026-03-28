日本船舶振興会（現・日本財団）会長や右翼団体総裁を務め、"政財界の黒幕"と呼ばれた笹川良一氏を父親に持つ、元自民党衆院議員の笹川堯氏（90）。卒寿を迎えた彼が自叙伝『昭和・平成 怪物秘録』（青志社）を上梓した。父親の影響もあり、若かりし頃から魑魅魍魎を相手にしてきた笹川氏が、戦後政界の光と闇を明かした。（文中一部敬称略）【第4回】

【写真】政財界に絶大な影響力を持った笹川堯氏の父・良一氏

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こうして振り返ると、海千山千の猛者だらけの永田町で女性初の総理になった高市早苗さんはたいしたもんだね。彼女は自民党、新進党の後輩だったけど、本当に要領がいい。あれだけ安倍さんのことをダシに使った人はいないもん。

高市さんに安倍さんがいる派閥（町村派）から出た理由を聞いたら、「派閥のパーティー券を売るのが嫌だから」だって。おかげで彼女は裏金事件に関わらずに済んで、総理になれた。要は安倍さんの美味しいところだけを食べたんですよ。

前総理の石破茂くんとは当選同期で、長く弟分として可愛がってきたから思い入れがある。彼は初めて政務次官になるとき、厚生政務次官を希望し、内定していたんだ。だけど石破くんの地元の鳥取は農村地帯でしょ。彼は好き嫌いが激しく、自分のやりたいことしかやらないけど、やはり政治家は地元をみないといけない。

私は厚生族のボスだった橋本龍太郎さんのところに頼みにいって、石破くんを農水政務次官に代えてもらったんだ。彼は「笹川先生、なんで僕を農水にしたんですか！」って食ってかかってきたけど、地元の人は喜んだらしいよ。

麻生内閣のときも、石破くんは私に相談せずに麻生さんのところに行って総理を辞めるよう迫った。あの「麻生おろし」は大失敗だったよ。それまで麻生さんは私に「石破はいい」と言って評価していたのに、あれで恨みを買った。それで石破内閣のときに麻生さんから「石破おろし」の倍返しを喰らったんだ。

他にも忘れがたい出来事がたくさんあるけど、思い返せば政界で出会った多くの知己たちは良くも悪くも「怪物」ばかりでした。

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※週刊ポスト2026年4月3日号