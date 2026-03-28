【略語クイズ】「俺レベ」はなんの略？実写化も決まった人気作品です！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「俺レベ」はなんの略語？

「俺レベ」はなんの略か知っていますか？

ヒントは、原作はすでに完結している韓国発の大人気作品です。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。