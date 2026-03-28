【略語クイズ】「俺レベ」はなんの略？実写化も決まった人気作品です！

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学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「俺レベ」はなんの略語？

「俺レベ」はなんの略か知っていますか？

ヒントは、原作はすでに完結している韓国発の大人気作品です。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「俺だけレベルアップな件」を略した言葉でした！

俺レベとは、韓国発の世界的な人気を誇るWEBTOON作品『俺だけレベルアップな件』のこと。

“人類最弱兵器”と称された主人公・水篠旬が、ある日突然、自分だけがレベルアップできる特殊能力を得たことで、最弱から最強へと駆け上がる現代ファンタジーアクションです。

そんな俺レベは、昨年7月にNetflixにて実写ドラマ化（主演・ピョン・ウソク）が決定したことでも大きな話題を生みましたよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》

・『TVアニメ「俺だけレベルアップな件」公式サイト』
・『ピッコマ』
・『Netflix Japan』

ライター Ray WEB編集部