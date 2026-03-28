【略語クイズ】「俺レベ」はなんの略？実写化も決まった人気作品です！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「俺レベ」はなんの略語？
「俺レベ」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、原作はすでに完結している韓国発の大人気作品です。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「俺だけレベルアップな件」を略した言葉でした！
俺レベとは、韓国発の世界的な人気を誇るWEBTOON作品『俺だけレベルアップな件』のこと。
“人類最弱兵器”と称された主人公・水篠旬が、ある日突然、自分だけがレベルアップできる特殊能力を得たことで、最弱から最強へと駆け上がる現代ファンタジーアクションです。
そんな俺レベは、昨年7月にNetflixにて実写ドラマ化（主演・ピョン・ウソク）が決定したことでも大きな話題を生みましたよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『TVアニメ「俺だけレベルアップな件」公式サイト』
・『ピッコマ』
・『Netflix Japan』
ライター Ray WEB編集部