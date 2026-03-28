「自己嫌悪と申し訳なさで吐きそうに…」遅筆で知られた井上ひさしが講談社に宛てた「書けない苦しみ」

誰もが「出なかった担当作」を持っている

創業から117年めを迎える講談社から発行された出版物は、現在、15万書目を超えています。講談社の経営を支えてくれた大ベストセラーもあれば、子どもたちに大きな影響を与えた一冊もあります。しかし、これらの本が生み出された裏には、出版にたどりつかなかった膨大なボツ企画があるのです。「出なかった担当作」を持っていない編集者は、たぶん、社内でほとんどいないのではないでしょうか。今回は、少しばかりほろ苦い我が社の歴史をお届けします。

二足のわらじをなにとぞ三足に！

毎年4月9日は、文学忌のひとつ「吉里吉里忌（きりきりき）」です。この名前は劇作家・小説家である井上ひさしさんの代表作『吉里吉里人』にちなんで名付けられています。2010年4月9日に75歳で世を去るまでに、井上さんは戯曲・作詞・小説で数々の名作を送り出しました。

井上さんの活躍は、まず放送業界から始まります。上智大学に通いながらラジオドラマの懸賞に応募し、次々と入選を勝ち取ります。そして1964（昭和39）年に放送が開始されたNHK人形劇『ひょっこりひょうたん島』が大ヒット、売れっ子放送作家として一般にもその名が知られるようになりました。

そんな井上さんの文才に目をつけたのが、「小説現代」編集長・大村彦次郎(のち、講談社文芸局長、取締役)でした。1970(昭和45)年秋、TBSにほど近い喫茶店での面会約束を取り付けた大村氏でしたが、待てど暮らせど井上さんは現れません。現れたのは1時間近く待たされた後。この年、紀伊國屋演劇賞を受賞し、「ムーミンのテーマ」で日本レコード大賞童謡賞をもらうことになる井上さんは、放送作家としても劇作家としても引っ張りだこでスケジュールがぎっしり詰まっていたのです。そんな中で、さらに二足のわらじならぬ三足めのわらじを履かせようと大村氏は説得にかかります。

もちろん小説雑誌の編集長との面会を約したぐらいですから、井上さん自身にも小説を書きたいという気持ちはあったのです。こうして「小説現代」1971（昭和46）年1月号に、自身の前半生を彷彿とさせる軽妙な青春記『モッキンポット師の後始末』が掲載され、井上さんは文壇デビューを果たしました。

デビュー翌年に早くも直木賞受賞

文壇デビューの翌年、1972（昭和47）年には江戸の戯作者たちを描いた『手鎖心中』で直木賞を受賞。選考会では松本清張さんが同作を第一席に推し、ノミネート1回目での受賞という快挙を成し遂げた38歳の井上さんの元には、出版各社から原稿依頼が殺到しました。

ここで、井上ひさしさんにまつわる、大変に有名な話をふたつご紹介したいと思います。なぜなら、このふたつが、”講談社のほろ苦い歴史の1ページ”に関係してくるからなのです。

ひとつめは、井上さんの代名詞ともなってしまった「遅筆」です。これについては、ご自身も繰り返し言及しており、ご存じの方も多いことでしょう。

前出・大村氏は自著『文壇うたかた物語』（筑摩書房）でこう明かしています。

井上さんの遅筆は、はじめから有名であった。新人にして入稿は、老大家よりも遅い。その頃、私たちの編集部は、新館七階の大部屋にあったが、校了間近かの深夜、エレベーターのある階段近くの扉を開けて、好子夫人が原稿をふりかざし、小走りにはずみをつけて、駆け込んでくる。

「編集長！ ひさしさんの原稿ができましたア」

しかし、全部書き上げられているわけでない。残りの原稿は朝までにと、夫人はきびすを返すや、自分の運転するクルマで帰っていった。

初代担当の大村氏だけではありません。講談社の歴代担当者は皆、この遅筆に泣かされました。

入稿日には当然原稿が入らない、他の執筆者分のゲラ刷りが出て、校閲のチェックが戻ってきても入らない、挿絵画家には「こんな感じのテーマで描いてください」とお願いしてスタンバイする、担当編集者は女性だろうが男性だろうがソファにつぶれて夜を明かし、校閲担当者も一緒にスタンバイする、印刷所から「朝10時までに入らなければ、もう無理です、印刷できません！」と悲鳴が届き、そして……。

来た――っ！ ファクスが鳴って井上さんの特徴的な手書き原稿が現れます。一発入稿でおしまいなので、編集者はその原稿をひっつかんで脱兎のごとく印刷所分室に走り、今や遅しと待ち構えるタイピストに神速の技で棒打ちゲラ（＝イラストなどが入らない、文章だけの文書印刷）を打ってもらいます。手書き原稿と棒打ちゲラを合わせて校閲に届けて、これまた校閲部員が最速最優先で目を通し、チェックを入れて編集者に返します（もっとも井上さんの原稿は非常に完成度が高く、ほとんど校閲の赤字は入りませんでした）。とはいえ、万が一赤字が入れば、編集者は急いで校閲の指摘をファクスで送り直し、電話で井上さんを捕まえて再度内容を確認し、なんとかかんとか入稿する。この繰り返しでした。

ちなみに歴代担当者は、井上さんから、お気に入りだったというuni鉛筆（２B）の12本入りケースをいただくことが多かったそう。その1本1本の鉛筆には「遅筆堂」と刻印されているのです。確信犯です。

直木賞受賞作も掲載は2号遅れ

もちろん講談社だけではありません。大村氏から井上さんの癖を伝え聞いていた文藝春秋の編集者・中井勝氏は、『手鎖心中』執筆のため、文藝春秋社2階の会議室を“カンヅメ部屋”として確保したものの、寝袋持参でやってきた井上さんが最初の締め切りまでに書けたのは、四百字詰め原稿用紙1枚だけだったといいます。井上さんの『手鎖心中』は季刊である「別冊文藝春秋」に掲載予定だったため、次の締め切りは3ヵ月後。これでも井上さんは間に合いません。書けていたのはまだ半分。書き上がったのは5ヵ月後の1月16日でした。（桐原良光著『井上ひさし伝』（白水社）より）

しかし、どれだけ待たされたとしても、編集者たちは、できあがった作品の素晴らしさに頭を垂れるしかありません。

編集者で井上さんの悪口をいったのをいまだきいたおぼえがない。集中力、持続力、そしてみずからへの執着力、井上さんは作家の天稟のすべてをそなえている。原稿が遅れて、舞台にひとつぐらい穴があいても、その評価はビクともしない。凄い才能が現れた、と思う。（前出・『文壇うたかた物語』）

自宅の三分の二は本で埋まっていた

さて、井上さんを表すもうひとつのエピソードは、蔵書癖についてです。井上ひさしファンの中には“聖地”に足を運んだ方も多いでしょう。“聖地”は、井上さんの生まれ故郷・山形県東置賜郡川西町にあります。その名も「遅筆堂文庫」。井上さんの蔵書22万冊が生前から順次寄贈されてできあがったユニークな図書館です。

遅筆堂文庫発起人の一人・遠藤征広氏の著書『遅筆堂文庫物語』（日外教養選書）にはこんなくだりがあります。

一人の作家がこんなに本を持っていることは驚きです。作家が本が好きというだけでなく、丹念に資料を読み込み、膨大な資料にあたり、納得できる作品を生み出そうとすると筆が進まず、締め切りが過ぎていくというサイクルが生まれたのかもしれません。本と遅筆は重要な関係なのです。／この大きな家に十二連の書庫があって、さらに五つの部屋をつぶしていて、家の三分の二が本に占領されています。熱心に本を読み込むあまりに遅筆になるという作家の姿勢が、家中を本だらけにし、本の海と化した大きな原因だとすれば、少々発音しにくくても遅筆堂文庫という名前は的を得た最高の名前です。遅筆堂文庫という図書館は、井上ひさしを遅筆にさせる原因となった、この本たちが作っていくのです。

前述したデビュー作『モッキンポット師の後始末』を始め、井上さんはユーモラスな作品を多く執筆しました。彼のモットーは「むずかしいことをやさしく、やさしいことをふかく、ふかいことをおもしろく、おもしろいことをまじめに、まじめなことをゆかいに、そしてゆかいなことはあくまでもゆかいに」でしたから、テンポがよくて笑いに満ち、読みやすい作品が多かったのです。しかし著者である井上さんは、そのような読みやすい作品を読者に届けるために膨大な知識を蓄え、月に何百万円も書籍代に費やしました。井上さんは自著『本の運命』（文藝春秋）で、こう紹介しています。

『腹鼓記（ふっこき）』という小説を書く時、神田の古本屋さんに頼んで、狐と狸の本をごっそり集めたことがあります。神田の小宮山書店とか、八木書店に「狸の資料ありませんか、ついでに狐の資料、とにかく人を化かすものを全部お願いします」と頼むと、あっちこっちの古本屋さんに電話してくれて、神田にある本が全部集まってくる。／こうして神田から、狸と狐の本が全部消えてしまった（笑）。

名作アニメを次々につくりだしているスタジオジブリが、数年前『平成狸合戦ぽんぽこ』という映画を作りましたが、その時、監督の高畑勲さんが神田で狸の資料を探したんだけど、どこにもない。「みんな井上さんのところに行ってます」というので、僕のところに問い合わせがあって、後でお話しする僕の図書館（＝遅筆堂文庫）までスタッフが行って、泊まり込みで閲覧されたことがありました。

蔵書コレクションの一角を成した「忠臣蔵」

1986(昭和61)年、井上さんはこの『腹鼓記』と『不忠臣蔵』により吉川英治文学賞を受賞します。『不忠臣蔵』は、1980（昭和55）年から1984（昭和59）年まで「すばる」誌で断続的に連載された19の短編で、“討ち入らなかった”浅野内匠頭家来について書いた本です。井上さんは、狸の資料に負けず劣らず、「忠臣蔵」にまつわる膨大な資料も集めていました。井上さんの出身地・山形県東置賜郡は、「忠臣蔵」の敵役・吉良上野介義央の実の息子、上杉綱憲（出羽米沢藩４代藩主）が治めた地であるという縁もありました。

遅筆堂文庫が発足するさいには、「言葉（『國語元年』『国語事件殺人事件』などの資料）」「農業（『吉里吉里人』）」「地誌（『四千万歩の男』）」などと同じく、「忠臣蔵」も蔵書の一ジャンルとみなして前出・遠藤氏らにその説明がなされています。井上さんにとって、「忠臣蔵」はライフワークの中のひとつだったのです。

多数の選考委員をつとめ、文化向上に献身

遅筆ではありますが、井上さんは決して無責任な人ではありません。それどころか、自分が愛する小説や戯曲、ことば、日本文化をもり立てていこうと尽くしていました。井上さんは生涯で30を超えるさまざまな役職を引き受けています。

吉川英治文学賞を受賞した1986（昭和61）年には、吉川英治文学新人賞の選考委員をつとめており、おかげで授賞式では新人賞の選評スピーチをしたすぐ後に、今度は自分が受賞者としてまた登壇し受賞スピーチをするという羽目に。「うるさく出てきて申し訳ありません」という井上さんの言葉で会場が爆笑に包まれる一幕もありました。

それから２年後の1988（昭和63)年、野間児童文芸賞の選考委員となった井上さんは、講談社児童図書出版部の野心的な試み＝『少年少女古典文学館』の監修と執筆依頼をも引き受けたのです。

1991(平成３)年から発刊開始の「少年少女古典文学館」は、日本の古典文学を当代一流の売れっ子作家が1作品ずつ子ども向けに書き下ろす全集で、監修者は井上さんの他に司馬遼太郎、田辺聖子という大家のお二人。全26巻で、執筆者には橋本治（第1巻「古事記」）、瀬戸内寂聴（第５・６巻「源氏物語」）、杉本苑子（第9巻「今昔物語集」）、吉村昭（第11・12巻「平家物語」）、平岩弓枝（第14巻「太平記」）、栗本薫（第22巻「里見八犬伝」）などの豪華執筆陣が並びました。そして監修者の田辺さんが第8巻「とりかへばや物語」を、井上さんが第19巻「忠臣蔵」を執筆すると発表されたのです。

〈現代の有力文筆家たちが、いまの言葉でつづる日本の古典です。したしみやすい現代文が古典の世界をいきいきと再現します〉〈一度は読んでおきたい名作ぞろい。それも、おもしろい作品ばかりです〉〈中学・高校の授業でとりあげるおもな作品は、ほとんどカバーしています。古典の入門に、うってつけの全集です〉

こんな惹句とともに、井上さんの「忠臣蔵」が第１回配本である、とアナウンスされました。ちなみに全集で巻号と配本順が違うのはよくあることで、販売戦略や執筆者の手元の状況などに基づいています。集英社から発売された『不忠臣蔵』が発売4ヵ月で15万部を突破していたことも動機のひとつでしたが、それよりも井上さんが「忠臣蔵」に関する資料を書き手の中で一番集めていると自負していて、「日本の子どもたちに面白くわかりやすい形で、この国民的財産を手渡していきたい」と自ら“第１回配本・『忠臣蔵』”を申し出たことが大きかったのです。実は販売会議では、井上さんの遅筆を案じる意見も出ていたのですが、当初の担当編集者が「忠臣蔵」なら大丈夫、と発言していたという内情もありました。

ここまで読んでくださった皆様の顔には、笑いが浮かんでいることでしょう。

第１回配本のはずが、いつまで経っても出ない

ハイ、ご想像のとおりです。

1991（平成3）年10月の第１回配本は、「忠臣蔵」ではなく、第2巻「竹取物語／伊勢物語」（筆者は北杜夫／俵万智）でした。井上さんの遅筆癖が、またまた発動してしまったのです。第2回配本は同年12月で第4巻「枕草子」（大庭みな子）、第3回配本は1992(平成4)年1月で第24巻「江戸の笑い」（興津要）……と、以後おおむね月1冊のペースで全集刊行は着々と進んでいきます。しかし、待てど暮らせど井上さんの原稿は届きません。

度重なる締切破りに業を煮やしたうら若き担当編集者Sが、広辞苑の「約束」項を拡大コピーして井上さん宛にファクスで送りつけ、他の編集者たちをドン引きさせるという「ファクス事件」もおきました。それでもなお、井上さんは書けません。

「徒然草（嵐山光三郎）」も「東海道中膝栗毛（村松友視）」も「万葉集（大岡信）」も出て、ともに監修に名を連ねる田辺さんの「とりかえばや物語」までちゃんと第20回配本として1993年7月に発売されてしまいました。

「そこまで書けないのでしたら、いっそどなたかに執筆を代わっていただくとか……」と、責任者が井上さんに打診もしたのですが「必ずいいものを書きます！ 遅れている分、いいものを書くことでお詫びするしかありません。あと〇〇日待って下さい。代役は要りません」と、井上さんは降板を頑なに拒否するのです。

講談社、痛恨の「刊行中止のお知らせとおわび」

第23回配本の「おくのほそ道（郄橋治）」が前巻発刊の5ヵ月後（1994年4月）、第24回配本の「太平記（平岩弓枝）」がその3ヵ月後（1994年7月）と、何度かの刊行延期を経たのち、1995（平成7）年2月、全26巻中第25回の配本「四谷怪談（高橋克彦）」が発売されます。とうとう井上さんの「忠臣蔵」が最終巻となってしまいましたが、この間、井上さんは監修者の座から下りることはありませんでした。

そして、第25回配本から2年10ヵ月後の1997(平成9)年12月。講談社から書店向けに「刊行中止のお知らせとおわび」が送られたのです。

〈小社として一刻も早い全集完結をめざして、著者と話し合いを継続し、刊行への努力を重ねてまいりました。しかしながらすでに、当初完結予定より四年近くを経過し、お待ちいただいている読者の方、そして書店の皆様に対しまして、これ以上の猶予は許されないと判断させていただいた次第です〉（「お知らせとおわび」より抜粋）

たしかに、この全集は「少年少女」と謳っており、主な対象読者年齢は小学校高学年から中学生でした。4年の遅れといえば、購買予約した家庭の子が小学校6年生だったなら中学を卒業してしまいます。大人向けの全集と違う事情が、浮上していたのです。こうして「全26巻だけど25巻で完結」という、ちょっと情けない歴史の1ページが講談社の社史に刻まれてしまいました。

発表後、関係者は書店や読者に、ひたすら釈明しお詫びし、2万人前後の予約購読者へのお知らせや返金作業などを行いました。営業部門にも編集部にも「26巻だと思ったから揃えたのに！ 全巻引き取ってほしい」という読者からの厳しいクレームが少なくなかったそうです。

井上さんは、なぜ「忠臣蔵」を書けなかったのでしょうか。いまとなっては想像するしかありません。

自分以外のすべての執筆者が書き終えた後、1996（平成8)年2月に、まだ催促を続ける担当部署に対して、井上さんはA3用紙3枚にわたるかなり詳細な設計図をファクスしています。しかし、その設計図は〈「仮名手本忠臣蔵」。これぐらい役者にとって大変な芝居はありません。〉という書き出しから始まり、前書きこそ詳しく書いてあるものの、「６ いよいよ本文。（残念ながらダイジェスト）」の一文の後は真っ白。3枚目のA３用紙の左半分は何も書かれていませんでした。のたうちまわるような苦衷を抱え、なんとかしようともがいていた痕跡は確かにあるのですが……。

21世紀版が再編集され完結した翌月に

2009年11月、講談社児童局では､この全集を『21世紀版 少年少女古典文学館』として小型版に再編集します。幻の巻となった「忠臣蔵」は全巻編成から消えて全25巻となり、5回に分けて発売されました。そして、21世紀版が完結した2010年3月17日から3週間あまり後、井上さんはこの世を去りました。

『少年少女古典文学館』の執筆者の一人でもあり、長年、日本ペンクラブの要職を井上さんと共に担ってきた阿刀田高さんは、後に井上さんを評して、「偉そうに見えることはほとんどなかったけれど、知る人はよく知っている。当代の第一流の知の巨人であった、と」と述懐しています。

「全集に入らなくても僕は書きます」と仰っていた井上さんは、天国で少年少女に向けた「忠臣蔵」を書いてくれているのでしょうか。それとも、「冗談じゃない、締め切りなんて二度とごめんだよ！」と言いながら、楽しそうに本をめくっているのでしょうか。講談社資料センターの棚には、今日もふたつの全集が仲良く並んでいます。

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