年度末から新年度にかけて、やるべきことも多く、心に余裕がなくなってしまいがち。だからこそ、読書の時間を作って、心のリフレッシュをしてみては？ おすすめの新刊4冊を紹介します。

『きょうの枕草子』最果タヒ／中央公論新社／1870円

『枕草子』はどなたの訳でも面白い。例えば「にくきもの」は橋本治訳では「イライラするもの！」、酒井順子訳では「憎らしいもの」、著者訳では「ムカつくもの」。本書は著者が好きな段だけ訳し随筆を挟む。清少納言は燦めく感受性でガールズトークを繰り広げた人というイメージだが、詩人の著者は「さみしさに強い人」という面を掘り当てる。その視点には気づかなかったなあ。

『夜明けのハントレス』河崎秋子（崎は「たつさき」）／文藝春秋／2035円

大学生の万智は札幌のセレブ一家の娘。当初はそんな家庭環境に困惑するが、女猟師を目指す物語は右肩上がりに面白くなる。マチの師匠新田、80歳の鉄砲撃ちアヤばあ、性差別的な三石など、人に揉まれ山に揉まれてついにマチは単独でクマと対峙する。自立とは経済的独立だけではない。性別も年齢も超え、ただ「いいハンターになりたい」と願う意思もまた、自立の物語なのだ。

『一流の接待』野地秩嘉／小学館新書／1100円

接待とは仕事を取る場ではない、相手を知り自分を知ってもらうための懇親の場。店の下見や食事の内容、会話のマナー、スマホのチラ見厳禁（これで大激怒した作家と居合わせたことが）。考えたらどれも常識的なことだ。でもこれがなかなかできない。コロナで消えかかった接待文化。もう派手にお金が使える時代ではないが、芯にすべき心遣いは不滅。若い人こそぜひ読んで。

『大好きな人、死んでくれてありがとう』まさきとしか／新潮文庫／693円

故郷の北海道に戻り、菓子メーカーのサラリーマンになった元アイドルグループのメンバー南田蒼太。彼が殺されたことで、周囲に様々な波紋が広がる。人気俳優やヒモになった元グループの面々、毒婦志願の妄想癖の女、小芝居好きのパートのおばちゃん達、蒼太の養母やその娘。くるくる変わる視点で飽きさせない。犯人の正体以上に蒼太が蒔いた人間ドラマの種に驚かされる。

文／温水ゆかり

※女性セブン2026年4月9日号