グラビア界のニューヒロイン・福井梨莉華、カラフル水着でのびのびと
グラビア界のニューヒロイン・福井梨莉華が、30日発売の『ENTAME 36℃ vol.04』特別版の表紙に登場する。
【写真】かなり久しぶりな浴衣姿も…貴重なショットを披露した井口裕香
ネット書店限定の「特別版」も刊行。「特別版」表紙には福井梨莉華が登場。昨年10月に発売した『あいの道しるべ』（講談社）も好調なグラビア界のニューヒロインがレトロでポップなグラビアに挑戦。パンケーキを頬張り、カラフルな水着でのびのびとした時間を楽しむ、可愛らしさ溢れるその素の表情は必見だ。
そのほかにも、井口裕香、天野ちよ、松本日向、紅羽りお、ときちゃんが登場する。
【写真】かなり久しぶりな浴衣姿も…貴重なショットを披露した井口裕香
ネット書店限定の「特別版」も刊行。「特別版」表紙には福井梨莉華が登場。昨年10月に発売した『あいの道しるべ』（講談社）も好調なグラビア界のニューヒロインがレトロでポップなグラビアに挑戦。パンケーキを頬張り、カラフルな水着でのびのびとした時間を楽しむ、可愛らしさ溢れるその素の表情は必見だ。
そのほかにも、井口裕香、天野ちよ、松本日向、紅羽りお、ときちゃんが登場する。