市川右團次＆右近が親子共演 仲良くペアルック「いい思い出になります」 『小粋な一献』きょう最終回
BSテレ東で毎週土曜午後10時から放送中の『今宵、町寿司で 市川右團次と小粋な一献』が28日、最終回を迎える。歌舞伎俳優・三代目市川右團次が町を歩き、地元で長く愛される“町寿司”を味わいながら、その店に息づく人情や物語に触れていく大人の一献紀行。ゲストには右團次の15歳の息子・二代目市川右近が登場する。
【番組カット】チェック柄がペアルック！仲が良さそうな市川右團次＆右近
右近は、“役者にならなかったら寿司屋になりたかった”という父・右團次に似て、好物のイクラなら20貫いけるという寿司好き。せっかくの親子共演とあって、2人は仲良くペアルック。初めて足を運ぶという下町風情あふれる学生街・早稲田へ向かう。
訪れたのは、明治元年創業、親子六代で暖簾を守り続けてきた老舗「八幡鮨」。春から高校生となる右近にとっては、人生初の“町寿司”。緊張した面持ちでカウンターに座る息子を見守る右團次の表情にも、どこかうれしさがにじむ。
親子で乾杯し、いよいよお待ちかね、おまかせの握りが登場。特製ダレに漬けて一晩寝かせた中トロ、旨みを凝縮させた真鯛の昆布締めなど、丁寧な仕事が光る一貫が並ぶ。鯛でウニを包む手毬ずし「瑞雲」に、「魚で巻く!?」「これは珍しい」と親子そろって大興奮。初めての町寿司に、右近も「居心地がいい」と目を輝かせる。
伝統を守りながら新しい味を生み出す町寿司。その姿に、右團次は歌舞伎の世界を重ねる。「古典と呼ばれる歌舞伎も、最初は新作。新作がブラッシュアップされて古典になっていく。江戸前寿司も同じじゃないかと思う」。創業158年という歴史を守り続ける親子。その姿を前に、右近が語る歌舞伎役者としての想いに、父・右團次の胸もじんわりする。
番組は4月から再放送が決定。4月4日から毎週土曜午前9時半〜全12回の再放送を予定する。
■市川右團次 コメント
今まで色々な町寿司さんに伺って感じたのは、その町の人たちとのつながりや、技を倣っている親子の絆だったり、家族で営んでらっしゃる家族の絆だったり…。子供の時から通っている何十年選手の常連さんに支えられて、しかも輪になって喋れる。町寿司ならではの文化、町に根付いているものって貴重だなと感じました。
今回は“イクラ20貫の人間”せがれとの共演で…（笑）、なかなか父子でお寿司を食べるってないのでいい思い出になります。
僕ら歌舞伎の世界と同じように、お寿司も残していかなきゃいけないものは残していきたい。それを誰かが引き継いでくれれば！そうやって広めて、残していかないといけないですよね。
■二代目 市川右近 コメント
明治創業のお寿司屋さんに行くということで、とても緊張しました。でも、初めての町寿司、居心地が良かったです。
ウニを鯛で巻くお寿司なんかもあって、ビックリしました。めっちゃ美味しかったです！
【番組カット】チェック柄がペアルック！仲が良さそうな市川右團次＆右近
右近は、“役者にならなかったら寿司屋になりたかった”という父・右團次に似て、好物のイクラなら20貫いけるという寿司好き。せっかくの親子共演とあって、2人は仲良くペアルック。初めて足を運ぶという下町風情あふれる学生街・早稲田へ向かう。
親子で乾杯し、いよいよお待ちかね、おまかせの握りが登場。特製ダレに漬けて一晩寝かせた中トロ、旨みを凝縮させた真鯛の昆布締めなど、丁寧な仕事が光る一貫が並ぶ。鯛でウニを包む手毬ずし「瑞雲」に、「魚で巻く!?」「これは珍しい」と親子そろって大興奮。初めての町寿司に、右近も「居心地がいい」と目を輝かせる。
伝統を守りながら新しい味を生み出す町寿司。その姿に、右團次は歌舞伎の世界を重ねる。「古典と呼ばれる歌舞伎も、最初は新作。新作がブラッシュアップされて古典になっていく。江戸前寿司も同じじゃないかと思う」。創業158年という歴史を守り続ける親子。その姿を前に、右近が語る歌舞伎役者としての想いに、父・右團次の胸もじんわりする。
番組は4月から再放送が決定。4月4日から毎週土曜午前9時半〜全12回の再放送を予定する。
■市川右團次 コメント
今まで色々な町寿司さんに伺って感じたのは、その町の人たちとのつながりや、技を倣っている親子の絆だったり、家族で営んでらっしゃる家族の絆だったり…。子供の時から通っている何十年選手の常連さんに支えられて、しかも輪になって喋れる。町寿司ならではの文化、町に根付いているものって貴重だなと感じました。
今回は“イクラ20貫の人間”せがれとの共演で…（笑）、なかなか父子でお寿司を食べるってないのでいい思い出になります。
僕ら歌舞伎の世界と同じように、お寿司も残していかなきゃいけないものは残していきたい。それを誰かが引き継いでくれれば！そうやって広めて、残していかないといけないですよね。
■二代目 市川右近 コメント
明治創業のお寿司屋さんに行くということで、とても緊張しました。でも、初めての町寿司、居心地が良かったです。
ウニを鯛で巻くお寿司なんかもあって、ビックリしました。めっちゃ美味しかったです！