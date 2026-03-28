【五木ゆうり】『オールスター後夜祭』の白ビキニ美女が雑誌初グラビア！『FLASH』で魅せる素顔とは

最新写真集発売！あまつまりなの表紙＆巻頭10P、ミス中央2022グランプリ・加藤愛梨、2nd写真集発売の蓬莱舞、五木ゆうり、成海有紗、浜辺ゆりな掲載の『FLASH』は3月24日(火)発売

撮影会で人気のタレント・五木ゆうりが『FLASH』で初めての雑誌グラビア挑戦！

2025年の『オールスター後夜祭’25春』（TBS系）に、鮮烈な白ビキニ姿のアシスタントとして登場し注目を浴びた五木ゆうり。彼女が3月31日発売の『FLASH』にて、待望の雑誌初グラビアに挑戦した。

全6ページにわたるグラビアでは、ブレイクの象徴となった白いビキニ姿はもちろん、知的なメガネをかけたカットなど、彼女の飾らない素の表情を鮮やかに切り取っている。

また、誌面のインタビューでは、自らの「飽きっぽい性格」についても率直に吐露。テレビで見せた華やかな姿とは一味違う、人間味あふれる彼女の魅力に迫る内容となっている。

【プロフィール】

五木ゆうり（いつき・ゆうり）

3月14日生まれ 埼玉県出身

T152・B85(G) W58 H87

アイドルとしての活動を経て、2025年より撮影会デビュー。同年には『オールスター後夜祭25春』に白ビキニ姿で出演、一躍脚光を浴びる。今回が雑誌グラビア初登場となる。趣味はアニメ・映画鑑賞。特技は人の名前を忘れないこと。

そのほか最新情報は、公式X(@u__rchan)、Instagram(@u__rchan)にて

【クレジット】

五木ゆうり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎矢西誠二

【デジタル告知】

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