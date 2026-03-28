仕事のクセや昔のケガが、今の膝・腰の痛みを呼んでいる！ 歩き方が崩れてしまう5つの要因【眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話】

歩き方が崩れてしまう５つの要因

世の中には、歩き方を崩す要因がいたるところに潜んでいます。知らないうちに影響を受けていないか、一度チェックしてみましょう。

（１）くつ

くつは歩き方に大きな影響を与えます。例えば、ムートン風などの内側がふわふわしてやわらかいくつは足元が安定しません。そのために足に力を入れて踏ん張ることで、負担がかかってしまいます。厚底サンダルも足元が不安定なので同様です。

また、ヒールが高いくつは足の前側に重心がかかり前傾姿勢に。それをまっすぐにしようと体だけ起こすと反り腰になってしまいます。くつの選び方次第で足のトラブルの原因になるので注意しましょう。

（２）趣味・スポーツ

趣味やスポーツに打ち込んでいる方は独特の動作が身につき、それが日常の姿勢や歩き方を崩していることがあります。例えば、柔道や剣道は「すり足」、バレエはひざをピンと伸ばしすぎることがクセになります。

スポーツだけでなく楽器の演奏も同じです。トランペットなら反り腰、バイオリンならあごを引くことがクセになり、普段の生活でも同じ姿勢をとり、歩き方にまで悪影響が。趣味やスポーツでの動きと日常の動作をきっちり分けることが必要です。

（３）仕事

趣味・スポーツと同様に、仕事でも動作にクセがつくケースがあります。営業職で資料の入った重い鞄を片方の肩にかけて営業回りをしていると、どちらか一方の脚に負担がかかり、ひざを痛めることに。レジなどのカウンター作業では体が前に傾きがち。看護師や保育士は急ぐことが多いせいで、前のめりに歩くクセがつきやすくなります。普段の動作に影響しないように注意しましょう。

（４）ケガ

足にねんざなどのケガをすると、それをかばって歩き方に不自然なクセがついてしまいます。このクセに、ケガをした本人は気づきにくいものです。ケガは自然治癒力で治りますが、クセは自分で気づいて修正しない限り治りません。

ケガが長引くほど、クセが強く定着するので要注意。回復後に変なクセがついていないか歩き方を検証し、意識して正しい歩き方をするようにしましょう。

（５）間違った情報

SNSやネット上には不確かな情報が飛び交い、情報の取捨選択が難しい時代です。特に足や歩き方の研究に関しては日本は先進諸国に後れをとっており、間違った情報が多く見受けられます。そういった情報をうのみにして実践してしまうと、効果がないばかりか逆効果になることも。

よしあしを自己判断するのは難易度が高いものですが、間違った情報が多いことは頭に入れておきましょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話』著：中島武志