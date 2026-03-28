米債利回りは上下に荒い動き＝ＮＹ債券概況
米債利回りは上下に荒い動き＝ＮＹ債券概況
米債利回りは一時の上昇から反落となり、その後もみ合った。
ベンチマークである１０年債は東京午前に4.3997%を付けていたが、イラン紛争長期化による物価高警戒が利回りの上昇を誘い、NY朝には4.4819%まで上昇した。そのご一転して低下し、昼前に4.40%台を付ける動き。上昇分のほとんどを解消する動きを見せた。ただ、株安が進むなどリスク警戒が強く、NY原油が100ドルを超えて物価高警戒が広がる中で、4.44%台まで反発を見せるなど、一方向の動きにならなかった。
米国債利回り
2年債 3.912（-0.074）
10年債 4.428（+0.016）
30年債 4.965（+0.032）
期待インフレ率 2.320（-0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.094（+0.020）
英 国 4.974（0.000）
カナダ 3.580（+0.022）
豪 州 5.097（+0.086）
日 本 2.380（+0.107）
米債利回りは一時の上昇から反落となり、その後もみ合った。
ベンチマークである１０年債は東京午前に4.3997%を付けていたが、イラン紛争長期化による物価高警戒が利回りの上昇を誘い、NY朝には4.4819%まで上昇した。そのご一転して低下し、昼前に4.40%台を付ける動き。上昇分のほとんどを解消する動きを見せた。ただ、株安が進むなどリスク警戒が強く、NY原油が100ドルを超えて物価高警戒が広がる中で、4.44%台まで反発を見せるなど、一方向の動きにならなかった。
米国債利回り
2年債 3.912（-0.074）
10年債 4.428（+0.016）
30年債 4.965（+0.032）
期待インフレ率 2.320（-0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.094（+0.020）
英 国 4.974（0.000）
カナダ 3.580（+0.022）
豪 州 5.097（+0.086）
日 本 2.380（+0.107）