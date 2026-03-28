◆米大リーグ ジャイアンツ―ヤンキース（２７日・米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３３）が、敵地のジャイアンツ戦に「２番・右翼」で先発出場し今季１号アーチを放った。

５三振含む７打数ノーヒットと苦しんでいたジャッジに待望の１号が飛びだしたのは、６回だった。無死二塁、フルカウントと粘った７球目。それまで合わなかった左腕レイの９３マイル（約１５０キロ）の高めの直球をジャストミート。打球が角度３７度。左翼ポール際の上段４０５フィート（約１２３メートル）の豪快な一発となった。

サンフランシスコ近郊で生まれ育ったジャッジだったが、現地２５日に行われた同カードの開幕戦は４三振含む５打数ノーヒット。散々なスタートを切ったが、２試合目で早くも軌道修正だ。この日で通算１１４７試合に出場し３６９本塁打を達成した。４００号のスピード記録はＭ・マグワイアの１４１２試合。今季中達成なら３００号に次いで大幅な記録更新となる。

昨年３度目のＭＶＰとなったジャッジは、先に行われたＷＢＣの米国代表のキャプテンとして参加。米国民から大きな期待を寄せられ２本塁打を放ったものの、決勝のベネズエラ戦ではノーヒットに終わり、敗因の一つと報じられていた。

４番のスタントンも６回に１号を放ち、２人のアベックアーチはポストシーズン含め通算６０回目（レギュラーシーズン５４回目）となった。