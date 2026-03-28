チームに託された大一番。“お嬢”は危険牌を切り飛ばし、そして勝ち切った。「大和証券Mリーグ2025-26」3月27日の第1試合はTEAM雷電・黒沢咲（連盟）がトップを獲得。セミファイナルシリーズ進出に大きく貢献した。

【映像】黒沢咲、大接戦の中で決めた逆転トップの瞬間

わずか0.5ポイント差で上を行く6位・渋谷ABEMASを逆転するのがチームの目標。初戦という大役を任されたのが黒沢。この試合は東家から赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）、セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）、黒沢、U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）の並びで開始した。

東4局、渡辺が満貫をツモり先行。南2局、黒沢は平和・赤・ドラ2の大物手をリーチするが、これは惜しくも流局した。親番の南3局1本場、南・ドラ2の5・8索待ちをテンパイすると、すでに待ち牌が4枚切られていることからダマテン。渡辺からロンを決め、7700点（＋300点、供託1000点）を入手した。

望外のデバサイ（出場所最高）で戦況は混戦模様。南4局はアガればトップという状況で、タンヤオをテンパイするも流局。このテンパイ・ノーテンで渡辺を逆転し黒沢がトップ目へと浮上した。

同1本場は瑞原が3900点（＋300点、供託1000点）のツモ。同2本場、黒沢は10巡目に平和・赤を3・6索待ちでテンパイ。ダマテンに構えると、3着目の浅井がリーチ。放銃すればラス落ちという場面で、瑞原からロン牌の6索が放たれた。2000点（＋600点）のアガリで黒沢がトップ。渋谷ABEMASを逆転し6位浮上、50.8差とした。

試合後の黒沢は疲労の色を浮かべながら「あまりにも接戦でしたので、ホッとしていないというか、まだ戦いの中にいるような感じです」とコメント。この日の登板については「8年間で初めて、前日の夜の結果次第で誰が登板するか決まるとなって、本当にドキドキしながら試合を見ていました。登板を知ってしまったら眠れなくなってしまうので、携帯を切って朝までしっかり寝てから（チームからの連絡を）見ました」と説明した。

第2試合に話題が及ぶと、「本当は飛んで（持ち点が0以下の4着）も大丈夫、という状態で（第2試合の選手にバトンを）渡したかった」と苦笑い。さらに黒沢は「私にとって50ポイント差はすごくドキドキしてしまうと思う。きっと落ち着いて打てる人が出てくると思います」と続けた。

最後に視聴者へ「緊張していましたが、私が自分に対して思っている以上に、ファンの方やSNSで応援してくれた方々が『黒沢さんならできる』といってくれたので、頑張ってトップを取ることができました」と感謝を伝えた黒沢。「結果を受け入れるという覚悟を持って、この後しっかりと応援したいと思います」とインタビューを締めた。

【第1試合結果】

1着 TEAM雷電・黒沢咲（連盟）3万1300点／＋51.3

2着 赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）2万6700点／＋6.7

3着 U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）2万2500点／▲17.5

4着 セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）1万9500点／▲40.5

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

