マルシィの新曲「ネバーランド」が、『めざましどようび』（フジテレビ系）の2026年度テーマソングに起用。4月4日の放送よりオンエアされる。

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番組のために書き下ろした本楽曲は、明るくキャッチーなサウンドに、吉田右京（Vo/Gt）の優しくさわかやな歌声が耳に心地良い、土曜日の朝にぴったりな楽曲となっている。歌詞にはマルシィならではの“大切な人への想い”が込められており、メンバーは、「念願のテーマソングを担当できて光栄です。この曲を聴いて皆さんの土曜の朝が少しでも素敵な時間になったらうれしいです」とコメントを寄せている。

■マルシィ コメント

ずっとやりたいと思っていたテーマソングを担当できて光栄です。毎週土曜の朝にこの曲が流れると思うとワクワクします。土曜日は仕事や学校がある方もいればお休みの方もいるので、どのような曲にしようか悩みましたが、『ネバーランド』は自分が社会において着ている鎧のようなものを脱いで自然体でいられる大切な人、そしてその人との時間、その人への想いを歌っています。サウンドにもかなりこだわったので楽しみにしていてください。この曲を聴いて皆さんの土曜の朝が少しでも素敵な時間になったらうれしいです。

（文=リアルサウンド編集部）