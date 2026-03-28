【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ政権はイランに対し、戦闘終結に向けた１５項目の要求を突きつけている。

核開発計画の放棄が最大の目標で、地上侵攻もちらつかせながら譲歩を迫っている。

１５項目要求・地上部隊検討

トランプ大統領は２６日の閣議で、イラン側が最近、パキスタン船籍を含む１０隻の石油タンカーのホルムズ海峡通過を許可したと語った。海峡を事実上封鎖するイランからの「贈り物」だと表現し、イランが真剣に交渉に臨んでいることを示す行動との認識を示した。

イスラエルメディアによると、米側が示した１５項目は、既存核能力の放棄やミサイル保有数の制限などで、事実上、イランに降伏を求める内容だ。トランプ氏は、イランが軍事的に大打撃を受けた今、イランに要求をのませる「ディール」の好機とみて対話を加速させる構えだ。

一方、米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（電子版）は２６日、米国防総省が最大１万人の地上部隊を中東に追加派遣することを検討していると報じた。海兵隊の２部隊と陸軍空挺（くうてい）部隊の中東派遣に続く措置だ。イラン最大の原油積み出し拠点があるペルシャ湾のカーグ島を占拠する案のほか、海峡東部でイラン産原油を運ぶ船舶の拿捕（だほ）も内部で検討されているという。

トランプ氏が２６日、イランのエネルギー施設への攻撃中止を１０日間延長すると発表したのは、増派部隊の中東到着までの時間稼ぎとの臆測は消えないが、対イラン交渉を担うスティーブン・ウィトコフ米中東担当特使は２６日の閣議で「合意の可能性はある。イランは出口を探している」と強調した。

イランも「要求」で応酬

イランの軍事事情に詳しいタスニム通信は２６日、米国が提示した１５項目の計画案に対し、イランが攻撃の完全停止やホルムズ海峡における主権行使などを求める正式な反応を、仲介国を通じて米国に送ったと報じた。米国の提案に対する「回答」ではなく、イランも一方的に要求を突きつけた形だ。

イランのアッバス・アラグチ外相は２５日、国営テレビの番組で「米国は我々に無条件降伏を求めていたのではないか。交渉と言い出すとは、何が起きたのか」と指摘し、「敗北を認めたようだ」と皮肉った。

イランが軍事的に劣勢なのは明白だが、表向きには停戦を拒否する姿勢を貫いている。米軍基地を抱える近隣諸国の攻撃や、ホルムズ海峡の事実上の封鎖などで国際社会の危機感をあおり、米国が早期幕引きを図ろうとするのにつけ込んで、交渉を有利に導こうとする意図が透けて見える。

米国の地上侵攻を想定し、イラン軍はアデン湾と紅海を結ぶバブルマンデブ海峡を封鎖する動きを見せている。イランを軍事的に完全に封じ込めなければ、危機が増大する可能性は高い。（国際部 吉形祐司）