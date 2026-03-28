藤子・F・不二雄ふるさとギャラリーで、等身大の「ドラえもん」と写真に納まる柴田善子さん＝2026年2月11日、富山県高岡市

富山県高岡市の藤子・F・不二雄ふるさとギャラリーが昨年12月にオープン10周年を迎えたのを記念し、原画展を開いている。地元で生まれた漫画家の故藤子・F・不二雄（本名藤本弘）さんは「ドラえもん」などで知られ、作品に込められたメッセージを届けようと企画した。ギャラリーは「新たな感動と発見を届けたい」とPRしている。（共同＝野尻稀海）

照明を落とした館内の壁に「ドラえもん」のほかに「パーマン」や「エスパー魔美」の原画44点が展示されている。今年2月中旬、訪れた人たちは一枚一枚に見入り、冒険心くすぐる藤子Fさんの世界観に浸っていた。

藤子Fさんは、1933年に生まれた。小学校で転入生の故藤子不二雄A（本名安孫子素雄）さんと出会い、1954年に漫画家を目指し2人で上京した。藤子Fさんの作品には、子ども時代に過ごした近所の風景を思わせる描写もある。

原画展のテーマは「はじまり、はじまり、そしてこれから」。7月下旬までは藤子Fさんのさまざまな作品の第1話を中心に展示しており、人気作品の「はじまり」の物語に触れられる。

7月下旬以降は各作品の最終話を紹介し、物語が終わった後も続く主人公たちの「これから」に思いをはせることができる。原画展は11月28日まで。

ギャラリーの常設展も見どころが多い。シンボルのベレー帽や愛用品のペンを展示しているほか、学生時代に描いた作品もタブレットで読むことができる。

ギャラリー長の柴田善子さん（69）は「高岡は藤子Fさんが漫画家を志した場所。県内外の人たちに何度でも見に来てほしい」と期待を込めた。

藤子・F・不二雄ふるさとギャラリーで開催中の原画展

藤子・F・不二雄ふるさとギャラリーのフォトスポットに立つ柴田善子さん＝2026年2月11日、富山県高岡市