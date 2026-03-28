フィギュアスケート世界選手権

フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が27日（日本時間28日）に行われ、女子フリーで坂本花織（シスメックス）が万感の現役ラストダンスを披露。158.97点、合計238.28点はともに自己ベストで、2年ぶり4度目の世界一に輝いた。

演技を終えた坂本が、大歓声の中で両拳を何度も突き上げた。現役ラストダンスで自己ベストを更新。最高の形で、勝負のリンクに別れを告げた。

完璧な「愛の讃歌」だった。スピード感たっぷりにジャンプを次々に決め、表現力でもライバルを圧倒。自身の1つ前に滑った千葉百音が228.47点の今季世界最高をマークしたが、坂本がすぐさま10点近く上回った。

日本時間早朝のとてつもない好演技に、FODで視聴したファンも涙が止まらない。Xには坂本へのコメントがあふれた。

「かおちゃんありがとう。 素晴らしいキャリアだった」

「朝から泣きまくってる。かおちゃん本当におめでとう！」

「かおちゃんがいてくれたおかげで、私は新しいフィギュアスケートの楽しみ方を知れたんだ」

「朝からめっちゃ嬉しくて号泣 ホンマに明るく優しい人柄も大好き。 嬉しいけど、寂しい」

「かおちゃんが出し切れて良かった！！！！！」

「美しくて最高に素晴らしい演技に朝から大号泣」

「凄いひたすら素晴らしいかおちゃんの優勝…！！！もう最高ですほんまにおめでとうございます」

千葉が銀メダル、合計200.00点の中井亜美は9位だった。



（THE ANSWER編集部）