いつも仲良しな兄弟猫が見せた、まさかの「シンクロ姿」が反響を呼んでいます。話題の投稿は1万件以上の「いいね！」を獲得し「エッ？親父入ってる？何回も見ちゃいました(笑)」「表情がすてき！極楽になっちゃう場所なんですね」「この格好が楽だということに気づいてしまったのね」とのコメントが寄せられていました。

【写真：「おじさんの溜まり場？ｗ」廊下でくつろぐ2匹の猫→『とんでもない格好』で…爆笑必至の光景】

まるで人間？シンクロする「おっさん座り」

Threadsアカウント「pom.hachi」に投稿されたのは、兄弟猫のまさかの姿を捉えた写真です。廊下でくつろぐ2匹の猫ちゃんですが、その座り方はなんとも人間味あふれるもの。壁に背を預け、後ろ足を前に投げ出した「おっさん座り」をコンビで見せてくれたそうです。

奥の「ぽんちゃん」にとってはおなじみのスタイルですが、手前の「はっちゃん」がこの座り方をするのは珍しいのだそう。いつもお互いの真似っ子をしており「ぽんちゃんの影響かな？」と飼い主さんは分析。ただ意外にも、今回ははっちゃんが先に座り始めていたのだとか。リラックスした表情を見るに、はっちゃんもついにこの座り方の快適さに目覚めてしまったのかもしれません。人間顔負けのくつろぎっぷりで、多くの人を笑顔にした2匹でした。

哀愁漂う（？）「おっさん座り」に爆笑

おっさん座りをする2匹を見たThreadsユーザーたちからは「おじさんのたまり場ですか？」「おっさんが2人～！笑」「宴会場はこちらですか」などの声が寄せられていました。

Threadsアカウント「pom.hachi」では、ぽんちゃんとはっちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「pom.hachi」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。