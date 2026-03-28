本拠地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地でのダイヤモンドバックスとの開幕戦に「1番・DH」で先発出場。3打数1安打1四球1死球で8-2の勝利に貢献した。初回に右前打で出塁した際には、敵軍の一塁手と微笑ましい交流が生まれていた。映像がSNSで拡散されると「彼はこの競技を本当に楽しくしてくれる」と反響を呼んでいる。

間一髪だった。初回の第1打席、大谷は先発右腕ギャレンのナックルカーブをライトに弾き返した。打球速度111.1マイル（約178.8キロ）の超速打で早速出塁すると、一塁を回ったところで右腕を軽く挙げるポーズ。さらにベースに戻ってお決まりのヒップロックポーズを繰り出そうとした。しかし、ここで持ち上げた左腕が近くにいた一塁手サンタナの顔に当たりそうになった。

ビクッと身をすくめたサンタナが驚いたような表情で大谷を一瞥。気づいた大谷も「ごめんね」というように両手でサンタナの右肩付近をポンポンと触った。米データ分析会社「コディファイ・ベースボール」公式Xが微笑ましい交流の映像を投稿すると、米ファンからは「彼はこの競技を本当に楽しくしてくれる」「彼は面白すぎる」といったコメントが寄せられた。



（THE ANSWER編集部）