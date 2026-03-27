ハイエースをワンランク上の雰囲気に仕上げたい！ そんなユーザーが注目するのが、「LEGANCE（レガンス）」が展開するホイールブランド「BACK GAMMON（バックギャモン）」より、最新モデルとして登場したのが、鋳造18インチの「BG-4」だ。

すでに人気を博している20インチ鍛造モデルのデザインを受け継ぎながら、ノーマル車高でもフィットするサイズ設定により、履くだけで手軽に“高級車のような佇まい”を手に入れられる1本となっている。

ハイエース

ホイールサイズ：18inch 7.5J +38

タイヤサイズ：215/45ZR18

ハイエースカスタムを知り尽くしたプレミアムブランド「LEGANCE」

LEGANCEは、ハイエースを中心にカスタムパーツを展開するブランド。エアロからインテリア、ライティング、そしてホイールまで、パーツラインアップは多岐に渡る。単なるドレスアップパーツというだけでなく、“上質さ”や“高級感”を重視したスタイリングを得意としており、オトナのカスタムユーザーからも高い支持を得てきたブランドだ。その名前は、国内のみならず海外でも存在感を放っている。

ハイエースを格上げするホイールブランド「BACK GAMMON」

LEGANCEが展開する「BACK GAMMON」シリーズは、履くだけで上質感あふれるスタイリングへと引き上げることをコンセプトにしたホイールラインだ。その根底にあるのは、“純正”を尊重するデザイン思想。過度な主張を抑え、スタイリングに溶け合うデザインを目指している。

だからこそ、装着したときに感じるのは派手さではなく、車格そのものが引き上がったようなプレミアム感。カスタム感を極力抑えながらも、確実に“違い”を生み出す--それがBACK GAMMONシリーズの魅力なのだ。

見た目で差がつく理由｜BG-4の“高級感ディテール”をチェック！

20インチの雰囲気を18インチで！ 鍛造デザインをそのまま継承

今回登場した「BG-4」は、すでに展開している20インチ鍛造モデルのデザインを継承しながら、ハイエースに最適な18インチへと落とし込んだモデルだ。

リムいっぱいまで伸びる20本のフィンスポークと、センターから立ち上がり、途中で角度を変えてフラットにリムへと繋がる、20インチ鍛造モデルのデザインをそのまま18インチへと継承。ディスク面の広がりと大径感は、20インチモデルに迫る佇まいを見せる。

実サイズ以上に大きく見せる。切り込み＆ハブ設計で“足長感”を演出

とはいえ、20インチのデザインをそのまま18インチへとダウンサイジングするだけでは、このビジュアルは完成しない。

じっくり見ると、センターキャップ付近まで大胆に切り込んだスポークにより、実際のサイズ以上の“足長感”を演出しているのが分かる。ハブとの接合部もコンパクトに設計し、足長感とともにディスク越しの抜け感も確保している。

これら巧みなディテールワークにより、18インチでありながら20インチに迫る存在感と、高級車が持つ上質な佇まいを両立。まさに装着するだけでプレミアムなスタイリングに仕立てられるのだ。

サイズ・カラー・価格｜ハイエース・ユーザーにウレシイ設定

ハイエースの純正車高でジャストにキマる18インチサイズ！

サイズは「18×7.5J＋38」と、ハイエースの純正車高にジャストフィットする設定。ローダウンなしでも純正フェンダーにバランスよくおさまるサイズで、日常使いの快適性を損なわないのがポイントだ。

もちろん、車高を下げて一体感のあるスタイリングに仕上げることも可能。

ゴツゴツとしたトレッドパターンと押し出しのあるサイドウォールを持つオフロード系タイヤと組み合わせるのもアリ。スタイリッシュなアーバンオフスタイルに仕上げることもできる。

キャラバンにBG-4（18×7.5J＋38）を装着。タイヤにホワイトレターが入っていることで、見た目もスポーティだ。履いているCタイヤ（バンや小型トラック用タイヤ）は、ヨコハマ PARADA 03をチョイス。 白いハイエースが20インチを、奥の黒いハイエースが18インチのBG-4をそれぞれ履いている。インチの違いで車両の雰囲気は大きく変わる。黒いハイエースにCタイヤを履いていることで、BG-4の上質なスタイルをカジュアルにまとめてくれる。

ハイエースというベース車の懐の深さを、しっかり引き出してくれるサイズ設定となっている。

ブラックポリッシュ1色で、5万5000円という価格も必見！

カラーは、20インチモデル同様のブラックポリッシュを採用。ボディカラーを問わず合わせやすく、ハイエースの足元に上質なアクセントを加えてくれる。

センターキャップは専用デザインの樹脂製を採用し、18インチモデルとしての完成度を高めている点も見逃せない。

価格は1本5万5000円。20インチ鍛造モデル（1本22万円）に憧れながらも手が届かなかったユーザーにとって、現実的な価格でBACK GAMMONの世界観を手に入れられるのは大きな魅力だ。

ホイールのスペシャリストが似合うカテゴリーやカスタムを伝授！

BACK GAMMON「BG-4」の特徴をこれまで紹介してきたが、最後にホイールとタイヤのスペシャリストに〝似合うカテゴリー〟や〝カスタムの方向性〟などを伝授してもらおう！

伝授してくれるのは次の二つのショップだ。

クラフトは、乗用車用タイヤとアルミホイールを中心に自動車用品・部品の販売サービスを行う「タイヤ＆ホイールの専門店」。1972年創業で、店舗では3Dアライメントなどのピットサービスに対応し、PIT予約も用意。買取・下取にも対応し、URBAN OFF CRAFT併設店など、ドレスアップから四駆カスタムまで相談しやすい体制が特徴だ。

https://www.craft-web.co.jp/

カーポートマルゼンは、アルミホイール・タイヤを中心に自動車用品を扱うタイヤ＆ホイール専門店。公式サイトでは車両情報に合わせた適合データ表示で商品検索ができ、セット購入時は組み込み・エアー調整・バランス調整済みで出荷。取付は各店舗での作業に加え、全国の協力店紹介にも対応する。

https://www.maluzen.com/

どんな車両に合う？

ハイエースに向けて作られているので、純正からカスタム仕様まで、幅広いハイエースにマッチします。サイズが合えば 1BOX／商用バン系にも相性が良いです。

ハマる方向性は？

しっかりツライチ狙いで仕上げたいかたにオススメです。

ほどよくローダウンで、上品にまとめたい人にハマります。

ホイールを選ぶ時のサイズ感は？

純正が15インチに対して、このホイールは18インチ。インチアップですね。

BG-4は18インチ設定なので、純正からのサイズアップで“変化”が出ます。

似合うカスタムジャンル／完成度が上がる合わせ技を教えて！

ラグジュアリー（都会派・上質）。

仕事車／商用カスタム（実用＋格好良さ）。

この2つの方向性にしっくりきます。

このホイールの推しポイントは？

足元が大きく見える（視覚効果）のが強みです。ハイエースの“ボリューム感”を底上げしやすいです！

このホイールと相性の良いタイヤは？

プレミアムコンフォート（静粛／乗り心地）が相性◎です。

用途に合わせて幅広く、スポーツ／プレミアムコンフォート／スタンダードも選択肢に入ります。

どんな人におすすめ？

仕事も遊びも、ドレスアップに妥協したくない方に刺さります。

目指すのは 「大人っぽい仕上げ」。派手すぎず、品よくまとめたい人向けです。

「この車両に合わせたらハマる」想定車種は？

ハイエース！

まとめ｜BACK GAMMON「BG-4」鋳造18インチモデル

LEGANCEがプロデュースする「BACKGAMMON」シリーズから新たに登場した鋳造18インチモデルの「BG-4」は、鍛造20インチモデル譲りのデザインと、ハイエースの純正車高に最適化したサイズ設定により、装着するだけで高級感と実用性を高い次元で手に入れられるホイールである。

ハイエースにワンランク上のオーラを手に入れたい！ そんな即効性を求めるオトナなクルマ好きにこそ、選んでほしい1本だ。

（編集協力：株式会社ジェイクラブ）

取材協力

アーバン オフ クラフト鈴鹿店

住所：〒513-0815 三重県鈴鹿市西玉垣町15-2

TEL：059-381-4311

営業時間：平日・土曜 10:30～19:30／日祝 10:00～18:00

定休日：水曜日・不定期火曜日

https://www.craft-web.co.jp/shops/suzuka__urban/

カーポートマルゼン東大阪店

住所：〒578-0966 大阪府東大阪市三島3-1-5

TEL：0120-911-787（フリーダイヤル）／06-6748-7666

営業時間：AM10:00～PM7:00（全日）

定休日：毎週水曜日（2月1日～10月31日）

https://www.maluzen.com/store/higashiosaka-store.html