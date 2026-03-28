

北山宏光

宮澤エマ、浅香航大、北山宏光がこのほど、都内で行われたテレビ東京のドラマプレミア23『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』記者会見に登場した。撮影で印象的だったことや役どころについて語った。

原作は、北実知あつき氏が描き、「夫の行動が怖すぎる」「共感して泣いた」と女性層から圧倒的な支持を集めている話題の電子マンガ。共働きであえて子供を持たない選択をした夫婦（DINKs）が、予期せぬ妊娠をきっかけに葛藤する姿を描いた衝撃作を連続ドラマ化。多様な生き方のリアルな苦しみと希望を浮き彫りにする社会派ヒューマンドラマとなっている。

北山が演じる緒方誠士は、アサ（宮澤エマ）と同じシェアサロンで働く同僚でシングルファーザー。夫の狂気に追い詰められるアサの孤独にいち早く気づき、不器用ながらも寄り添い続ける「最大の理解者」という重要な役割を担う。

北山は自身の役柄について、「これまでのテレ東ドラマでは、深夜枠で血の出るような激しい役が多かったです。ですが、今回は過去一番、人にちゃんと優しく寄り添う役」と説明。自らも傷ついた過去を持つ緒方だからこそ滲み出る優しさを大切に演じていると明かした。

役柄への共感については、「『大丈夫ですか？』というセリフが非常に多い。人の表情をよく観察している人なんだろうなと思った」と緒方を分析。「思い返すと、僕も結構人の表情を見て、『あ、今日は機嫌が悪いのかな？』などと思ったりするので、そこは共感できる」と自身に重ね合わせた。一方で「ただ、緒方は少しやりすぎ、優しすぎるところがあり、そこは僕とはちょっと違うかな」と笑いを誘った。

印象的だったシーンを問われると、緒方の娘・凪咲を演じる大谷日南実とのエピソードを披露。公園での撮影の際、「なんて可愛い子が世の中にいるんだ！」と衝撃を受けたという北山。撮影の合間に大谷が駆け寄って挨拶をしてくれたことや、母親から「もっとお話ししてもらえませんか」と頼まれたエピソードを明かした。メイク中も隣に座って他愛もない話をしていたといい、「ものすごく僕の父性が……メロメロになっちゃって」と振り返った。共演の宮澤エマからも、子役の演技について「天才」「完璧だった」と絶賛の声が上がっていた。

また、ドラマタイトルにちなんだ「◯◯はダメですか？」コーナーで北山は、「茶色いだけじゃダメですか？」と回答。生姜焼き、ハンバーグ、カレー、焼肉、唐揚げなど“茶色い食べ物”が大好きだと食生活を明かした。

ドラマプレミア23『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』は、3月30日テレビ東京系にて夜11時6分放送スタート。