日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）は２８日、東京・渋谷の百貨店、西武渋谷店が９月末で閉店することを報じた。

そごう・西武は２５日、今年の９月３０日をもって東京・西武渋谷店の営業を終了すると発表した。隣接するロフト館・モヴィーダ館については単館として営業を継続する。

西武渋谷店は１９６８年４月１９日に開店し、渋谷の象徴的な存在として長く親しまれてきた。同社によると、土地建物権利者との間で再開発について２０年間協議を続けていたが、２０２４年７月３日付けで、権利者から同店のＡ館、Ｂ館、パーキング館の賃貸借契約を終了し、明渡しを求める旨の通知を受けた。その後も交渉を続けていたが、西武側の要望は受け入れられず、西武渋谷店の営業終了という結論に達したという。

ＭＣの中山秀征は「思い出ありますよね。僕も近くに渋谷ビデオスタジオというのがあってね、空き時間になると西武で買い物に行ったりなんかしていました」と回顧。そして「なんか全部無くなっていきますね…変わっていきますね。また新たな渋谷、期待したいなと思っております」と語った。