『豊臣兄弟！』大東駿介＆菅井友香、愛知と北陸巡る 『豊臣兄弟！SP 利まつたび』東海3県で放送【コメント・概要】
NHK名古屋放送局は28日と4月9日に、現在放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』に関連した特集番組を前編と後編に分けて放送する。
【番組カット】いわなを獲ってにっこり笑う大東駿介＆菅井友香
俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）は、主人公・小一郎（豊臣秀長／仲野）が兄・藤吉郎（豊臣秀吉／池松壮亮）を支え、兄弟の強い絆で天下統一を成し遂げる、夢と希望の下剋上サクセスストーリー。
『豊臣兄弟！SP 利まつたび』はその豊臣兄弟のライバルであり盟友でもある前田利家とその妻を演じる大東駿介と菅井友香が、前田家ゆかりの地である愛知と北陸で特別な体験をする旅バラエティー。前田家ゆかりの史跡はもちろん、愛知と福井では伝統工芸、石川では老舗料亭や印判店、富山の世界遺産、その土地ならではの絶品グルメなどを堪能する。
【コメント】
■大東駿介
僕は日本中を旅するのが趣味なので、今回お邪魔した県も行った事があったのですが、「利家とまつ」を軸に旅をしてみると、今まで見た事のない、その県の魅力がありました。「利家とまつ」が歩んだ道のりで、歴史の教科書には載っていない新しい一面がたくさん見えました。
■菅井友香
今回、さまざまな場所に行きましたが、行くところ行くところに「利家とまつ」の功績が残っていて、本当にすごいことを成し遂げた方であり、すごく愛された方なんだなと実感しました。令和の「利家とまつ」として、より一層、気を引き締めて頑張っていきたいと思いました。
【『豊臣兄弟！SP 利まつたび』概要】
前編：3月28日（土）午後6:05〜6：30（東海3県）
後編：4月9日（木）午後11:00〜11：25（東海3県）
【番組カット】いわなを獲ってにっこり笑う大東駿介＆菅井友香
俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）は、主人公・小一郎（豊臣秀長／仲野）が兄・藤吉郎（豊臣秀吉／池松壮亮）を支え、兄弟の強い絆で天下統一を成し遂げる、夢と希望の下剋上サクセスストーリー。
【コメント】
■大東駿介
僕は日本中を旅するのが趣味なので、今回お邪魔した県も行った事があったのですが、「利家とまつ」を軸に旅をしてみると、今まで見た事のない、その県の魅力がありました。「利家とまつ」が歩んだ道のりで、歴史の教科書には載っていない新しい一面がたくさん見えました。
■菅井友香
今回、さまざまな場所に行きましたが、行くところ行くところに「利家とまつ」の功績が残っていて、本当にすごいことを成し遂げた方であり、すごく愛された方なんだなと実感しました。令和の「利家とまつ」として、より一層、気を引き締めて頑張っていきたいと思いました。
【『豊臣兄弟！SP 利まつたび』概要】
前編：3月28日（土）午後6:05〜6：30（東海3県）
後編：4月9日（木）午後11:00〜11：25（東海3県）