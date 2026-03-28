北山宏光、食事は1日1食 「夜に賭けているみたいな…」“ストイック”な行動に共演者「無理しすぎなんじゃないの」
俳優の北山宏光（40）が、都内で行われたテレビ東京ドラマプレミア23『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』の記者会見に登場。1日1食の食生活を明かした。
【写真】マイクを握るだけでカッコいい！食生活について語った北山宏光
会見では作品名にちなんで、自身が感じる「自分のこれってダメですか」と思うものをフリップに書き込んで紹介するコーナーが設けられた。
北山は「茶色い食べ物」と記入。その理由について「生姜焼き、ハンバーグ、カレー、焼き肉とか全部茶色。唐揚げとか最高なの」と説明した。
普段の食事に関して、共演する宮澤エマから「撮影中はストイックでお昼ごはんを食べていなかった」と水を向けられると、北山は「（食事は）1日1食とかかな」と明かした。
続けて「その反動で夜カレーライスを食べたり、夜ご飯に賭けているみたいな」と話した。この言葉に宮澤は「無理しすぎなんじゃないの」と驚いた様子を見せていた。
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていたが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也がアサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。シングルファーザーとして子育てに奮闘する美容師緒方誠士（北山宏光）もキーパーソンとして絡み、幾重にも重なる運命の歯車がアサの人生を狂わせるというストーリーとなっている。
【写真】マイクを握るだけでカッコいい！食生活について語った北山宏光
会見では作品名にちなんで、自身が感じる「自分のこれってダメですか」と思うものをフリップに書き込んで紹介するコーナーが設けられた。
北山は「茶色い食べ物」と記入。その理由について「生姜焼き、ハンバーグ、カレー、焼き肉とか全部茶色。唐揚げとか最高なの」と説明した。
続けて「その反動で夜カレーライスを食べたり、夜ご飯に賭けているみたいな」と話した。この言葉に宮澤は「無理しすぎなんじゃないの」と驚いた様子を見せていた。
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていたが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也がアサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。シングルファーザーとして子育てに奮闘する美容師緒方誠士（北山宏光）もキーパーソンとして絡み、幾重にも重なる運命の歯車がアサの人生を狂わせるというストーリーとなっている。