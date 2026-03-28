ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督（46）が27日（日本時間28日）、アスレチックスとの開幕戦の試合前に報道陣の取材に応じた。

試合前に岡本和真内野手とは「できるだけリラックスした感じで接するようにしました」と普段通りに接したことを明かした。その意図としては「やっぱり多少の緊張や不安はあると思いますしね」とした。

それでも「彼は日本で最高の舞台を経験してきていて、プレッシャーやメディア、期待にもずっと向き合ってきた選手です。だから今回も基本的には同じような状況になるでしょう」と岡本への不安は一切なかった。

開幕戦では「自分のプレーをしてほしい」と伝えたという指揮官。さらに「トロント・ブルージェイズの中でうまく溶け込んでほしい」とも伝えたという。

また「彼のプレーがすべてを物語ると思いますし、シーズンを通してどれだけサポートを受けるかを見るのが楽しみです」と期待。この思いは指揮官のみならず「チームのみんなも同じ気持ちだと思いますよ」とし「彼は来てからずっと言っているんですが、本当にチームにすぐ馴染んでいます。とても感じのいい、好かれるタイプの人ですしね。これまで大舞台で積んできた経験が、今夜は少し落ち着かせてくれるといいですね。そして、いつも通りの試合の一つとして臨めればいいと思います」と語った。

開幕戦は長いシーズンの中でも「いつだって特別なもの」と位置付けており「今年は彼のデビューもあって、いつもとは少し違う感じがあります」と例年とは違う空気を感じ取っていた。

この空気感は「彼に対しても、チームに対しても、大きな期待があるのは分かっています」とし、岡本には「重要なのは試合のスピードに慣れることだと思います」とポイントを挙げた。

試合はボールを「捕る」「打つ」「投げる」といったシンプルな部分のほかに「試合の流れに対応したり、コミュニケーションを取ったり、ブルペンから出てくる投手に備えたり、そういったことが大事になります」と周囲との連係や準備が大事になるとした。

初めてのメジャー開幕戦となる岡本には「とにかく彼にはこの状況を楽しんでほしいし、自分らしくプレーしてほしいですね」とエールを送った。そして「ここまでもチームにはうまく溶け込んでいますし。もちろん調整は必要になるでしょう。今日かもしれないし、明日かもしれないし、7月になるかもしれません。でも最終的には、試合全体のペースにどう適応していくかがポイントだと思います」と語った。