■世界フィギュアスケート選手権 女子シングル・フリー（日本時間28日、チェコ・プラハ）

女子シングルのフリースケーティング（FS）が行われ、今季限りで現役を引退する坂本花織（25・シスメックス）が会心のノーミス演技でフリー、合計ともに自己ベストを更新し、238.28点で2年ぶり4度目の世界選手権制覇。現役引退に花を添える金メダルで、有終の美を飾った。

日本勢はショートプログラム（SP）2位の千葉百音（20、木下グループ）が合計228.47点の自己ベストで銀メダル。SP8位と出遅れてしまったミラノ・コルティナ五輪銅メダリストの中井亜美（17、TOKIOインカラミ）は、合計200.00点の9位。SP5位のニーナ・ピンザローネ（19、ベルギー）が銅メダルを獲得した。

ショートでは今季世界最高の79.31点で貫禄の首位スタートを切った坂本。“最後のフリー”は最終滑走で登場。冒頭で高さのあるダブルアクセル、3回転フリップを落ち着いて決めると、3回転ルッツからのコンビネーションで流れに乗った。中盤のステップシークエンスでは、『愛の讃歌』の情熱的な曲調に合わせ、体を大きく使って表現。持ち前のスピードを活かして高さのある3回転サルコウを降りると、後半はミラノ五輪で失敗した3回転フリップ−3回転トウループを成功させ、ダブルアクセルからの3連続ジャンプを見事に決めると、“ラストジャンプ”の3回転ループも着氷。最後は雄大なスピンで締めくくり、演技後はガッツポーズ。大歓声が響き渡る中、リンク上で涙を流した。

キス・アンド・クライでは、長年ともに歩んできた恩師の中野園子コーチと得点を待ち、フリーは世界歴代5位の158.97点。合計は22年世界選手権（236.09点）を上回る238.28点で、4年ぶりの自己ベスト更新となり最高のフィナーレを飾った。場内インタビューでは「ベリーベリーハッピー！」と笑顔で喜びを語り、「本当にたくさんの応援ありがとうございました」と現役最後のリンクに別れを告げた。

ショートで坂本とわずか0.86点差の千葉は、フリーでもショートに続き自己ベスト更新の圧巻演技。冒頭の3回転フリップ−トウループ、3回転のループ、サルコウをしっかりと着氷。後半も3回転ルッツからのジャンプシークエンスを決めると、続く連続ジャンプの3本目で少し着氷が乱れたが、ほぼノーミスで滑り切った。

逆転の金を狙った千葉だったが、現役ラストを最高の演技で締めくくった坂本に、涙ながらに拍手を送った。日本勢女子のワンツーフィニッシュは、2007年の安藤美姫（金）、浅田真央（銀）以来19年ぶりとなった。

【女子シングル結果（合計点）】

1）坂本花織 238.28点

2）千葉百音 228.47点

3）N.ピンザローネ（ベルギー）215.20点

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9）中井亜美 200.00点