俳優浅香航大（33）が26日、テレビ東京系系連続ドラマ「産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ」（30日スタート、月曜午後11時6分）の記者会見に登場し、狂気の夫役への意気込みを語った。

話題の電子マンガを宮澤エマ（37）主演でドラマ化。浅香は、妻とともに共働きで子どもを持たない人生を選択したにもかかわらず、避妊具に穴を開けるという裏切りで妻を追い詰めていく夫役を演じる。

「これまでさまざまな役をやらせていただいたが、今回が過去イチ最低なクズ男」と苦笑いし、「作品が世に放たれてどんなリアクションが返ってくるのか、期待もあり、不安もあり、複雑なプレッシャーを抱えて日々撮影しています」。宮澤から「よく引き受けてくださった」と称賛され、「かなり強烈な役なので覚悟が必要だと思いました」と語った。

役に共感できるところは、との質問を受けると「共感はできませんよ。そこははっきり言わせてください」と大笑い。「気を抜くと、宮澤さん側に寄り添いたくなっちゃう葛藤がずっとある」と苦労を語り、「男性にこそ見てほしい作品」とメッセージした。