フジテレビの木村拓也アナウンサーが自身が担当してきた同局系「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ イット！」（月〜金曜・後３時４２分）を卒業したことを報告した。

木村アナは２８日までに更新したインスタグラムに「２０１６年から担当してきた平日夕方のニュース番組。昨日が最後の出演でした」と報告。続けて「『みんなのニュース』『プライムニュース イブニング』『イット！』気づけば３つの番組で、１０年間お世話になりました」とつづった。

さらに「そのほとんどが、現場からの生中継でした。 人力車で全国を旅した『木村拓也の上を向いて歩こう』 全国各地からお届けした『木村アクティブ中継』 そして、自ら立ち上げた『木村拓也のニュースちょい先』 仲間たちとチームで仕事をするのがとても好きです。 スタッフたちと試行錯誤しながら企画を作った時間。 そして何より、各地で出会った皆さんから伺った想い。 日々、地道に積み重ねてきた経験のひとつひとつが、キャスターの土台になっています」と振り返った。

最後に「これからは『イット！』土日のメインキャスターとして、みなさんの顔を思い浮かべながら、丁寧に、まっすぐ、ニュースをお伝えします。 引き続き、よろしくお願いいたします」と投稿を締め、ガチャピンと涙ながらにハグする様子などをアップした。

この投稿に「仕事帰りの夕方、疲れが飛ぶ木村アナの中継やお姿励みでした ありがとうありがとうありがとうです 土日も楽しみに待っています」「１０年間お疲れ様でした！ キムタクさんの人力車を引く背中忘れません！ 引き続き活躍期待してます」「いつも夕方になるとキムタクさんを楽しみに見てました！ これからは週末にお会いできるのですね １０年間お疲れ様でした！ 今度は土日が楽しみになります」などのコメントが寄せられている。