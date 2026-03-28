◆国際親善試合 オランダ２―１ノルウェー（２７日）

６月の北中米Ｗ杯に向けたテストマッチが行われ、日本と同じＦ組に入るオランダが、Ｗ杯出場国のノルウェーを逆転で下した。

先制したのはノルウェー。エースＦＷハーランドは欠場となったが、前半２４分、ＦＷシェルデルップがペナルティーエリア内左寄りの位置でドリブルでの仕掛けから狙い澄ました右足シュートをゴール隅に決め、リードを奪った。代表９試合目での初得点となった。

オランダは前半３５分、右ＣＫのチャンスで主将ＤＦファンダイクが高い打点のヘディングで合わせ、同点に追いついた。リバプール所属のセンターバックは代表通算１２点目。さらに、後半１６分、中央でボールを奪ったＦＷガクポが運び、右へ展開すると、足首の手術から復帰したＤＦダンフリーズの折り返しを、最後はＭＦラインデルスが右足で蹴り込んで逆転に成功した。鮮やかな速攻からの得点だった。

試合はそのままロナルド・クーマン監督率いるオランダが２―１で勝利。３１日にはＷ杯出場国のエクアドルとテストマッチを行う。Ｗ杯本大会では１次リーグで日本、欧州プレーオフＢの勝者（スウェーデンかポーランド）、チュニジアと対戦する。