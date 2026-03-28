米歌手テイラー・スウィフト（36）が26日、米ロサンゼルスのドルビー・シアターで開催されたアイハートラジオ・ミュージック・アワードに婚約者で米プロフットボールリーグ（NFL）カンザスシティ・チーフスのスター選手トラビス・ケルシー（36）と一緒に出席し、カップルとして授賞式デビューを果たした。2025年8月に婚約を発表して以降、公の場に連れだって姿を見せたのはこれが初となった。

レッドカーペットにはスウィフトが単身で登場したものの、会場内では手をつないで歩いたり、ポップR＆B界で注目の歌姫レイのパフォーマンス中に踊る姿なども目撃され、会場を沸かせた。

9部門にノミネートされていたスウィフトは、最優秀楽曲賞や最優秀ビデオ賞、最優秀アーティスト賞など主要部門を制覇する7冠を達成。最優秀ポップアルバム賞を受賞した直後には、立ち上がって両腕を高く上げて拍手し、会場を盛り上げたケルシーと歓声に包まれながらキスを交わす場面もあった。

受賞スピーチでは、新アルバム「ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール」について触れながら、「このアルバムが幸せで、自信に満ち、そして自由な気持ちにさせてくれたのは、今夜ここにいる婚約者のおかげです。私は毎日そう感じながら過ごせているからです」と述べ、ケルシーへの感謝の気持を伝えた。その様子を観客席で見守っていたケルシーは、拍手しながら「愛している」と口パクで返したと米メディアは伝えている。

2人は今夏にも挙式する予定だと報じられている。（千歳香奈子）