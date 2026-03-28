グラビアアイドルの新田妃奈（26）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。衝撃的なハイレグ水着ショットを投稿した。

「ポニーテールすき？」と問いかけ、ロングヘアを後ろで束ね、超ハイレグ水着姿をアップ。水着の前ファスナーを降ろし、Hカップのバストやハイレグ角度が限界ギリギリの奇抜デザインの水着姿でプールのシャワー室に立った。

ファンやフォロワーからも「めっちゃ凄いなぁ」「コレまたカワイイ」「とてもキュート」「可愛すぎて胸の高鳴りがとまらない」「美しさに声を失いました」「ナイスボディー」「むちむち最高すぎる」「全部チャック下ろしたらどうなるの？」などのコメントが寄せられている。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。25年4月にグラビアデビュー。7月の1stDVD「ひな祭り」に続き、11月にも2ndDVD「えちえちプリンセス」を発売。身長160センチで、バストは93センチのHカップ。「令和1エロい完売クイーン」と称されたこともある。同年11月に行われた格闘技イベントの「RIZINガール2026」最終オーディションで新メンバーに選出された。特技は暗算。血液型A。