◇プロ野球セ・リーグ 巨人3-1阪神(27日、東京ドーム)

巨人が3-1で阪神に勝利し、プロ初セーブを挙げた田中瑛斗投手が試合を振り返りました。

この日はルーキーの竹丸投手が6回1失点の好投。2点リードの9回には田中投手がマウンドに上がると、先頭にヒットを許しますがダブルプレーとレフトフライで試合を終わらせました。

プロ9年目で初セーブをあげた田中投手は試合後、「うれしいです。竹ちゃん(竹丸投手)の勝ちがあったから、あとは開幕戦ということもあって、やらかせないシチュエーション、常にそうですけど特に今日はそうだったので結果的によかったです」と安どの表情を見せました。

9回のマウンドにあがったことについて、「マウンドに上がる直前に言われました。マジかっていう感じです。オープン戦の使われ方的に9回はないのかなと思っていましたけど、監督に指名をもらってここはやるしかないなと思いました」と語りました。

竹丸投手の好投については「さすがやなとみんなで思いながら見守っていたので、本当にやらかせないなという気持ちだけだったので、竹ちゃんの勝ちは絶対に消せないと思っていました」とコメントしました。

初セーブのボールについて「そういえばもらってない。初セーブのボール。まあどこかのボールを代用しようかなと思います」と笑いながら答えました。