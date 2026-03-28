4人組女性アイドルグループ、わーすたが27日、公式SNSや公式サイトなどで、今冬に開催するラストライブをもって解散すると発表した。

わーすたスタッフの公式Xに文書を掲載。「グループの今後やメンバーそれぞれの未来について、幾度となく話し合いを重ねてまいりました。その結果、この度わーすたは、今冬開催を予定しておりますラストライブをもちまして、11年の歴史に幕を下ろすこととなりました」と発表。「突然の発表となり、驚かせてしまったことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

「『The World Standard』というグループ名の通り、海を越えて世界中のフアンの皆様と出会い、数え切れないほどの素晴らしい景色を見ることができました」とし、「そして、結成から11年という長きにわたり、結成当初から思いを共にするオリジナルメンバーで、今日までわーすたという場所を大切に守り、走り続けることができたのは、どんなときも一番近くで寄り添い、支えてくださった『わーしっぷ』の皆様、そして関係者の皆様の温かい愛情があったからこそです。心から感謝申し上げます」と伝えた。

「わーすたとして皆様と過ごせる時間は限られておりますが、皆様からいただいたたくさんの愛に最後まで応えられるよう、ありったけの感謝を胸に、精一杯活動してまいります」と誓いを示し、「だからこそ、私たちの集大成となるラストステージまで、どうか私たちと一緒に駆け抜けてください。最後のその瞬間まで、皆様と最高の思い出を作り続けていきたいと思っております。これまでと変わらぬ温かい応援を、何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけた。

わーすたは15年3月に結成。現在は廣川奈々聖、松田美里、小玉梨々華、三品瑠香の4人組。