「ヘビ飼ってもいい〜？」長男の手にはすでにヘビが！自然に囲まれた子育てで感じる野生動物との距離の近さ【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
埼玉から京都の海沿いの村にUターン！
9年前、未就学児2人を連れて夫・タクちゃんの故郷である京都府北部、日本海に面した舞鶴市の村に移住したまりげさん。最初に住もうとしていた古民家は状態が悪く断念。新しい家を見つけたものの、住むには村の許可が必要で……。そんな移住時のエピソードから都会では経験したことのない台風被害、選挙活動や海岸の清掃も自分たちで行う村の生活まで。移住から8年間のドタバタな日々を一冊にまとめたのが『まりげ母ちゃんの全力日本海ライフ』（オーバーラップ）だ。
――自然に囲まれた中で子育てをしたいなと思う方は多いと思います。まりげさんはまさに自然の中で子育てされていると思うのですが、良かったなと感じることはありますか？
まりげさん（以下、まりげ）：子どもが外で遊んでいるのを見ていると「自然の中での遊び方って無限大だな」と感じます。先日、雪が積もった日も早朝から家を飛び出し、フカフカの雪にダイブ！ それから巨大な雪だるまを作ったり、雪合戦、雪のケーキを葉っぱや木の実でデコレーション。自分たちの身長よりも高い雪の滑り台を作ってソリで滑走。七輪で焼いたお餅やけんちん汁を食べて、体が温まったら雪遊び再開……。白い息を吐きながら、朝から晩まで遊び倒していました。そういう姿を見ていると確かに嬉しいですね。
――反対に「ここは大変」というところはありますか？
まりげ：野生動物との距離が近いことですね。時期によってはクマの目撃情報なども頻繁にあるので、子どもだけで遊ばせるのは心配になります。遊ぶ場所や時間帯に注意する、送迎や見守りなどの対策をしています。
――4人のお子さんたちについて「都会で暮らしていたらこうは育たなかっただろうな」と思うところがありましたら教えてください。
まりげ：以前長男が「お母さ〜ん！ ヘビ飼ってもいい〜？」と聞いてきたのですが、その手にはすでにヘビが握られていました。私が「無理無理！ 危ないから早く逃して！」と取り乱してしまったのですが、「ここを掴めば噛まないよ。それにこのヘビはアオダイショウだから毒はないよ」と言われて。スマホで調べたら、たしかにアオダイショウだったんです。そこでしばらく長男と動きを観察していたのですが「今は威嚇モードだから刺激しないほうがいいね」など妙に詳しくて、感心しました。
取材・文＝原智香