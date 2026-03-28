インナーまる見え…チョン・ソミ、衝撃の“全身レース”姿で視線強奪「えぇっ！」「すんごい」

歌手チョン・ソミが、大胆な“全身レース”衣装でファンに衝撃を与えた。

チョン・ソミは最近、自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。

【写真】チョン・ソミ、衝撃の“全身レース”

公開された写真には、全身をブラックの総レースで包んだ大胆な衣装を纏ったチョン・ソミの姿が収められている。ボディラインにフィットしたデザインが、彼女の抜群のプロポーションを際立たせている。

スマートフォン片手にベッドに寝そべるカットでは、彼女ならではの魅惑的なオーラを放っている。

投稿を見たファンからは「本当に綺麗」「えぇっ！」「すんごい」「美しすぎる」などのコメントが寄せられている。

（写真＝チョン・ソミInstagram）

なお、チョン・ソミはガールズグループI.O.Iのメンバーとして、来る5月に約9年ぶりのカムバックを果たす予定だ。

◇チョン・ソミ プロフィール

2001年3月9日生まれ。カナダ出身で、父がオランダ系カナダ人、母が韓国人のハーフ。2016年1月から放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン1に出演し、優勝を果たす。同年5月、ガールズグループI.O.Iのメンバーとしてデビュー。2017年1月のI.O.I解散後、JYPエンターテインメントからYGエンターテインメント傘下のTHEBLACKLABELに移籍。2019年6月、1stミニアルバム『BIRTHDAY』でソロデビューを果たした。身長172cm、体重46kgの美スタイルで知られる。