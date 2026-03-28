ブルガリ ドルチのイースターエッグが登場♡春限定の贅沢スイーツに注目

春の訪れを祝う特別なスイーツとして、「ブルガリ ドルチ」から2026年のイースターコレクションが登場。華やかなイースターエッグと伝統菓子コロンバがラインナップされ、イタリアと日本の春を感じられる贅沢なひとときを演出します。素材の魅力を丁寧に引き出した上質な味わいは、大切な人へのギフトにもぴったり♡この季節だけの特別な美味しさをぜひ楽しんでみてください。

春限定イースターエッグの魅力

価格：9,800円（税込）

ラズベリー、ミルク、アーモンドの三層が織りなす繊細なハーモニーが魅力の「ウォーヴォ・カッラ」。

チョコレートのシェルを開くと、ミルクチョコレートのなめらかさとローストアーモンドの香ばしさが広がります。

さらに中には、チョコレートでコーティングされたシチリア産アーモンドのドラジェが♡一口ごとに異なる食感と風味が楽しめる、まさに春のご褒美スイーツです。

販売期間：2026年3月23日（月）～4月19日（日）

銀座コージーコーナーのレモンスイーツ♡瀬戸内レモンでリフレッシュ

伝統菓子コロンバで味わう春

価格：9,600円（税込）

イタリアの春を象徴する発酵菓子「コロンバ」は、鳩の形をした愛らしい見た目が特徴。

今年はクラシックなレシピに立ち返り、オレンジの爽やかな香りを主役に仕上げられています。イタリア産小麦粉やバター、卵黄のリッチなコクに、ホームメイドのバニラシュガーのやさしい甘さが調和。

長時間発酵ならではのしっとりとした食感も魅力です。

販売期間：2026年3月23日（月）～4月19日（日）

どちらも春限定の特別なコレクションとして展開されます。

春を彩る贅沢スイーツで特別なひとときを

イースターの伝統とブルガリならではの美意識が融合した今回のコレクションは、見た目も味わいも特別感たっぷり。自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったりです。

春の訪れを感じながら、心満たされる贅沢な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♡