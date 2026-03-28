◇セ・リーグ 巨人3―1阪神（2026年3月27日 東京D）

【田淵幸一 視点】まるで表情を変えなかった巨人・竹丸は新人らしからぬ落ち着き、そして度胸の良さだった。初回2死一塁。打席に昨季の2冠王・佐藤輝を迎え、5球全て140キロ台後半の直球で勝負を挑んだ。特にカウント2―1からは捕手の岸田が2球続けて内角に構えた。結果は空振り、そして詰まった左飛。このアウトで左腕は流れをつかんだと言っていい。

強打者を抑え込むには、恐れず内角を攻めることが鉄則だ。そして直球で果敢に押したかと思えば、次の打席では“引いて”みせた。4回無死一、二塁。今度は直球は高めへの見せ球にして、低めへのチェンジアップで空振り三振を奪った。メリハリのある切り替えは見事。佐藤輝につながれれば大量失点の可能性があった場面で、1失点でしのいだ。

腕が遅れ気味に出てきてタイミングが取りづらいフォームはオリックス・宮城にも似ている。さらに初回に11球粘って得点につながる四球を選んだ松本、4番で初アーチのダルベックと、巨人は開幕戦で新戦力が活躍。今後につながる大きな勝利となった。（スポニチ本紙評論家）