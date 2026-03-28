お笑いコンビ・マシンガンズがパーソナリティを務める『マシンガンズの働きタイミー』（文化放送・火曜21時30分～22時）。3月24日は最終回。リスナーからのメールを紹介しながら、改めて「タイミー」というサービスについて語り合う場面もあった。

リスナーから「この番組をきっかけにタイミーに興味を持ち、勤務先に副業申請をして齢46歳にしてタイミーを始めた」というおたよりが届いた。

西堀「嬉しいね。（このリスナー以外にも）この番組がきっかけでタイミーを始めた人っていっぱいいるんだよ」

滝沢「素晴らしいね。あとはこの番組きっかけで芸人を初めて知ったって人もいたしね。こういうのをきっかけにちょっとずつ広がっていくといいよね」

番組にも「ウエストランド」「カミナリ」「はりけ～んず」「トム・ブラウン」など、数々のお笑い芸人がゲスト出演した。彼らが口をそろえて言うことは……

西堀「やっぱ芸人はみんな『昔タイミーが欲しかった』って言うな」

滝沢「そうなんだよ！ こういう（働き方の）形をね。そうしたら辞めないで済んだ芸人っていっぱいいると思うんだよ」

西堀「大体みんな、生活に追われて辞めちゃうからね」

滝沢「俺らの時代は、『金がないから』とか『子どもができたからきちんとしないといけない』とかな」

最終回ということで、エンディングでは改めてタイミーについて、そして働くことについて語った。

滝沢「タイミーもそうだし、その他の仕事もだけど、やっぱり経験することが大事。やってみるとのとやってみないのとでは全然違うから」

西堀「できることを探すのもいいけど、できないことを探すのもいいよね」

滝沢「そうそう。できないことがわかるといい。ネタにもできるしね」