【メキシコ】
＊雇用統計（2月）21:00
結果　2.59%
予想　2.5%　前回　2.7%（失業率)

＊貿易収支（2月）21:00
結果　-4.628億ドル
予想　12.062億ドル　前回　-64.811億ドル

【米国】
＊ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（3月）23:00
結果　53.3
予想　54.0　前回　55.5（ミシガン大学消費者信頼感指数)

・1年先のインフレ期待
結果　3.8%
予想　3.6%　前回　3.4%

・5-10年先のインフレ期待
結果　3.2%
予想　3.5%　前回　3.3%

＊バーキン・リッチモンド連銀総裁
労働市場とインフレの両方にリスク
見通しが不透明な中で、3月会合で金利を据え置いたことは正しい判断
どのように対応するべきかよりはっきりするまで待つことが賢明
中東紛争の影響は潜在的に曖昧
個人消費支出（PCE）価格指数での物価上昇を無視することは難しく、インフレの進展が停滞するリスクがあることを示唆している。

＊シュナーベルＥＣＢ専務理事
欧州は大規模なエネルギー価格ショックに直面、インフレ期待を急激に高めている
ECBは決定を慎重に検討するべき
機敏でなければならないし、警戒心も持たないといけないが、行動を急ぐ必要はない
データを見て、実際に何が起こっているのか、二次的な影響があるのかを分析する時間がある。