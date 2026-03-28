【メキシコ】

＊雇用統計（2月）21:00

結果 2.59%

予想 2.5% 前回 2.7%（失業率)



＊貿易収支（2月）21:00

結果 -4.628億ドル

予想 12.062億ドル 前回 -64.811億ドル



【米国】

＊ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（3月）23:00

結果 53.3

予想 54.0 前回 55.5（ミシガン大学消費者信頼感指数)



・1年先のインフレ期待

結果 3.8%

予想 3.6% 前回 3.4%



・5-10年先のインフレ期待

結果 3.2%

予想 3.5% 前回 3.3%



＊バーキン・リッチモンド連銀総裁

労働市場とインフレの両方にリスク

見通しが不透明な中で、3月会合で金利を据え置いたことは正しい判断

どのように対応するべきかよりはっきりするまで待つことが賢明

中東紛争の影響は潜在的に曖昧

個人消費支出（PCE）価格指数での物価上昇を無視することは難しく、インフレの進展が停滞するリスクがあることを示唆している。



＊シュナーベルＥＣＢ専務理事

欧州は大規模なエネルギー価格ショックに直面、インフレ期待を急激に高めている

ECBは決定を慎重に検討するべき

機敏でなければならないし、警戒心も持たないといけないが、行動を急ぐ必要はない

データを見て、実際に何が起こっているのか、二次的な影響があるのかを分析する時間がある。

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