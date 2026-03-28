日本代表ＭＦ堂安律（２７＝Ｅフランクフルト）が、森保一監督から英国遠征におけるチームキャプテンに指名された。

ＭＦ遠藤航（リバプール）が負傷で招集外となっている中で任された大役。国際親善試合スコットランド戦を翌日に控えた２７日の練習後、取材に応じた堂安は「責任感とか誇り、名誉みたいなものはもちろん、過去の日本代表の先輩たちを見ていくと、さらに緊張感がついてくるけど、やることは変わらないと思う」と語った。

主将として、若手がスムーズにチームへ入っていけるような行動を意識する。

「やることはたくさんある中で、ケガ人が多いという状況を踏まえ、新しい若い選手たちの力が必要なので、先輩たちに気を使ってやるのではなく、存分に力を出せるようにしたい。その中でチームが一つになることが、日本代表が成長する一番の近道。さらに彼らの成長が僕たちを奮い立たせると思うので、そういうことも重要かなと思う」

自身の考えるリーダーシップについては、こう力説した。

「オンザボールでもオフザボールでも、オンザピッチでもオフザピッチでもどの状況であれ、チームの流れを変えられる選手だと思う。理想はメッシみたいになりたいけど、メッシにはなれないというのを自分自身は理解している。では、どうやって日本代表が強くなるために貢献できるか、自問自答しながら、この活動をやっていく必要がある」

重責を担うことになったが、堂安は「自分自身もさらに成長できる機会をもらえたと思うので、楽しみ」。貴重な経験となりそうだ。