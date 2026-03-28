世界選手権で2年ぶり4度目V

フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が27日（日本時間28日）に行われ、女子フリーで坂本花織（シスメックス）が万感の現役ラストダンスを披露。158.97点、合計238.28点はともに自己ベストで、2年ぶり4度目の世界一に輝いた。

演技を終えた坂本が、大歓声の中で両拳を何度も突き上げた。現役ラストダンスで完璧な演技を披露。フリー、合計で自己ベストをマークし、最高の形で勝負のリンクに別れを告げた。

トリプルアクセルや4回転は跳ばない。スピードや流れ、表現、完成度を追求してきた坂本による、究極の4分だった。3項目の演技構成点で10点満点をつけるジャッジが続出。コンポジション（構成力）で1人、プレゼンテーション（表現力）で3人、スケーティングスキルでも3人が「10.00」だった。

今大会開幕前、国際スケート連盟（ISU）のYouTubeが坂本のインタビューを公開。自らの歩みに胸を張る25歳がいた。

「私はこれっていう大技がなかったけど、毎年毎年コツコツ自分の持ち味を1つずつ伸ばしてきて、時間をかけてここまで来たと思う。今後、大技がなくて上にいくモチベーションないなって思った子でも、諦めずに頑張り続ければここまで来られると残せたかな」

リンクに刻んだ軌跡は、後輩たちの黄金の道しるべになる。



（THE ANSWER編集部）