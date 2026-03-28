【Mリーグ】レギュラーシーズン順位が確定 雷電は黒沢＆本田1・3フィニッシュで滑り込み！
麻雀のプロリーグ「Mリーグ」が27日に行われ、TEAM RAIDEN／雷電が運命の最終2戦に臨み、1戦目に黒沢咲（日本プロ麻雀連盟、以下連盟）がトップを獲得。2戦目も本田朋広（連盟）が3着でまとめ、渋谷ABEMASをかわして6位に滑り込み、セミファイナル進出を決めた。
【写真】雷電のお疲れ会を“球界No1のピッチャー”が開く ファンびっくり
前日、最終戦を消化したABEMASにわずか0.5ポイント差ながら6位のボーダーを譲り渡した雷電。1戦目、黒沢が僅差のトップを獲得し、ABEMASに逆に50.8ポイント差のリードを作ると、120試合目を任されたのは“やんちゃな貴公子”こと本田朋広。雷電が敗退する主なパターンは9100点以下の4着と、かなり条件はゆるくなったものの、チームの命運を託された。
ハイライトはいきなり東1局に待っていた。4位でのセミファイナル進出を目指す親番・セガサミーフェニックスの醍醐大（最高位戦日本プロ麻雀協会、以下最高位戦）が、七対子のリーチ。実際待ち牌は山に残されていなかったが、本田が手牌を崩さずに粘ると、果敢にも追っかけリーチで追撃。その後に本田が暗刻だった7萬を暗槓すると、その後にツモり、裏ドラの1つがまさかの7萬。僥倖の裏4で跳満、3000・6000といきなり大きなリードを作った。
その後は、放銃を恐れず前に出る普段の“やんちゃ”な雀風を封印し、終始安全運転でスマートに局を消化した本田。最終的にはトップ・園田賢（最高位戦）と2着・醍醐の後塵を拝して3着で終えたが、危なげなく2年連続のセミファイナル進出を決めた。
この結果、レギュラーシーズンの順位が確定。上から順にEX風林火山（697.3）、KONAMI麻雀格闘倶楽部（691.4）、BEAST X（689.7）、赤坂ドリブンズ（246.6）、セガサミーフェニックス（124.2）、TEAM RAIDEN／雷電（-213.7）がセミファイナルに進出。渋谷ABEMAS（-245.9）、U-NEXT Pirates（-622.4）、KADOKAWAサクラナイツ（-626.7）、EARTH JETS（‐740.5）が敗退となった。なお、渋谷ABEMASはチーム創設以来、初めてレギュラーシーズンで舞台から去ることに。
さらに、最終戦をもって各個人タイトルも決定。個人スコア賞はBEAST Xの下石戟、最多トップ賞はKONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典、最高スコア賞はEX風林火山・内川幸太郎、4着回避率賞は渋谷ABEMAS・白鳥翔が受賞した。
最終戦を任せられた本田はインタビューで東発の跳満スタートについて「（親のリーチが入っていたが）ああなったら戦うしかないなって感覚でした。（裏4については）声が出ました。『あ』って言っちゃいました（笑）」と苦笑い。「（今日の打ち回しは）自分的にはどうだったのかなって思うんですけど、チームとしてまずセミファイナルに進むことが目標なので、取りこぼさないようにしました」と、自身の雀風を封印し、チームプレーに徹した思いを打ち明けていた。
「Mリーグ」はこの後、1週間のブレイクに入り、6チームによるセミファイナルは4月6日より開幕する。
【写真】雷電のお疲れ会を“球界No1のピッチャー”が開く ファンびっくり
前日、最終戦を消化したABEMASにわずか0.5ポイント差ながら6位のボーダーを譲り渡した雷電。1戦目、黒沢が僅差のトップを獲得し、ABEMASに逆に50.8ポイント差のリードを作ると、120試合目を任されたのは“やんちゃな貴公子”こと本田朋広。雷電が敗退する主なパターンは9100点以下の4着と、かなり条件はゆるくなったものの、チームの命運を託された。
その後は、放銃を恐れず前に出る普段の“やんちゃ”な雀風を封印し、終始安全運転でスマートに局を消化した本田。最終的にはトップ・園田賢（最高位戦）と2着・醍醐の後塵を拝して3着で終えたが、危なげなく2年連続のセミファイナル進出を決めた。
この結果、レギュラーシーズンの順位が確定。上から順にEX風林火山（697.3）、KONAMI麻雀格闘倶楽部（691.4）、BEAST X（689.7）、赤坂ドリブンズ（246.6）、セガサミーフェニックス（124.2）、TEAM RAIDEN／雷電（-213.7）がセミファイナルに進出。渋谷ABEMAS（-245.9）、U-NEXT Pirates（-622.4）、KADOKAWAサクラナイツ（-626.7）、EARTH JETS（‐740.5）が敗退となった。なお、渋谷ABEMASはチーム創設以来、初めてレギュラーシーズンで舞台から去ることに。
さらに、最終戦をもって各個人タイトルも決定。個人スコア賞はBEAST Xの下石戟、最多トップ賞はKONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典、最高スコア賞はEX風林火山・内川幸太郎、4着回避率賞は渋谷ABEMAS・白鳥翔が受賞した。
最終戦を任せられた本田はインタビューで東発の跳満スタートについて「（親のリーチが入っていたが）ああなったら戦うしかないなって感覚でした。（裏4については）声が出ました。『あ』って言っちゃいました（笑）」と苦笑い。「（今日の打ち回しは）自分的にはどうだったのかなって思うんですけど、チームとしてまずセミファイナルに進むことが目標なので、取りこぼさないようにしました」と、自身の雀風を封印し、チームプレーに徹した思いを打ち明けていた。
「Mリーグ」はこの後、1週間のブレイクに入り、6チームによるセミファイナルは4月6日より開幕する。