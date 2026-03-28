◆米大リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日午前１１時１０分開始予定）、開幕２戦目となる本拠地・ダイヤモンドバックス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。今季初アーチに期待がかかる。

１６２試合あるレギュラーシーズンの開幕戦だった前日２６日（同２７日）には、初回先頭の１打席目に、打球速度１１１・１マイル（約１７８・８キロ）という強烈な当たりで右前安打。シーズン１打席目に安打を放つのは、２０年以来６年ぶりだった。その後快音は響かなかったが２四死球で１得点。チームの逆転勝ちに貢献した。

ダイヤモンドバックスの先発は、ライン・ネルソン投手（２８）。直近３年間で８、１０、７勝を挙げている右腕だ。大谷は昨季、６打数１安打に抑え込まれるなど、通算１３打数２安打の打率１割５分４厘。本塁打は出ていないが、攻略に期待がかかる。大谷はこれまで、メジャー移籍後で開幕から最も早く本塁打を放ったのは、２１、２５年の開幕２試合目。この日本塁打を放てば、自己最速に並ぶことになる。

前日の開幕戦前には、ナインやスタッフに自身がブランドのイメージキャラクターを務める「ＳＥＩＫＯ」の腕時計をサプライズプレゼント。袋には「Ｈａｐｐｙ Ｏｐｅｎｉｎｇ Ｄａｙ！！ Ｔｈｒｅｅ−Ｐｅａｔ！！ Ｓｈｏｈｅｉ Ｏｈｔａｎｉ」（開幕おめでとう！３連覇！ 大谷翔平）というメッセージカードも添えられていた。開幕戦でチームは２点差を逆転勝ち。チームの中心に立つ大谷がリーダーらしく動いた。

昨季は開幕８連勝で一気にワールドシリーズ２連覇へ向けて突っ走った。今季もスタートダッシュへ、重要な意味を持つ２戦目となる。試合前には、チャンピオンリングの贈呈式も予定されている。