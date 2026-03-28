男子ゴルフの元世界ランキング１位のタイガー・ウッズ（５０）＝米国＝が２７日（日本時間２８日）、米フロリダ州で交通事故に巻き込まれ、飲酒運転の疑いで逮捕された。同州マーティン郡警察が記者会見で発表したと米メディアが報じた。

ウッズは、米テレビ局ＡＢＣによると自宅から北へ約４マイル（約６・４キロ）離れた２８１ビーチ・ロード付近で横転事故を起こした。マーティン郡警察によるとウッズがトレーラーをけん引するトラックを高速で追い越そうとしたことが事故の原因だと述べ、けが人が出なかったとした。

またウッズは運転能力に支障がある兆候が見られたためＤＵＩ（飲酒運転および薬物影響下での運転）容疑で逮捕されたが、警察によるとアルコールの呼気検査では問題なかったが、ウッズは尿検査を拒否したという。

ウッズは２０１７年にも飲酒運転の容疑で逮捕されている。当時、フロリダ州南部で、運転席側に損傷のある不自然な状態で駐車された車内運転席で眠っているところを警察に発見された。ウッズは、鎮痛剤を間違った組み合わせで服用したと供述した。その後、彼は危険運転の罪を認めた。