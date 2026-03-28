Amazonの「音楽一般の本」部門ベストセラー1位に輝き、発売前に3刷になるなど、話題沸騰中の本『幸せな結末 大滝詠一ができるまで』。この本の著者である音楽評論家の萩原健太さんと、アルバム『Ring-a-Bell』（大滝詠一プロデュース）の30周年記念盤が好評発売中の渡辺満里奈さんが、大滝さんと過ごした思い出について語り合いました。POPの頂点を極めた大滝詠一さんの知られざる素顔とは？

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※「文藝春秋PLUS」の公式YouTubeチャンネルで公開された動画から抜粋して作成した記事です。



萩原健太さんと渡辺満里奈さん（撮影：平松市聖）

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大滝さんの声が聞こえてくるような文章

萩原 91年に大滝さんが住んでいらっしゃった福生に3日間泊まり込みで、根こそぎいろんな話をしてもらったんですが、そのとき大滝さんから「これは死後公開だな」って言われて。その寝かしっぱなしにしていたインタビューを中心に『幸せな結末 大滝詠一ができるまで』という本を書いたんです。

渡辺 読ませていただきました。大滝さんの声が聞こえてくるような文章で、素晴らしかったです。大滝さんが話すと、すぐに健太さんが「あ、それは何々のこれこれですね」って応えていて、「このふたり何者!?」って（笑）。「歴史を残しておかないといけない」みたいな思いがあって書かれたんですか？

萩原 今回書こうと思ったのは、大滝さんって確かにものすごい人なんだけど、亡くなってから……神格化って言葉は良くないけど、すごく立派な人のように崇められてる感じがありますよね。

渡辺 あまり表に出られなかった時期が長かったからかもしれませんね。

萩原 もちろん音づくりの面ではすごい才能を発揮した人なんだけど、人間的にめちゃくちゃなところも結構あるじゃない（笑）。その、くだらないことばっかり言ってる感じを残しておきたいなと思って。大滝さんはラジオだと、割と真面目な口調になっちゃうんですけど、普段僕らに対してざっくばらんに話しているときの口調をちゃんと残したいな、と。

渡辺 その膨大な知識量と膨大な情報量が勉強にもなるし、生い立ちからずっと話されてるので「なるほど、大滝さんの音楽ってこういうふうに作られていたんだ！」というのがよくわかりました。非常に面白かったです。

萩原 大滝さんのウィットにとんだ語り口が伝わるといいなと。

渡辺 はい。伝わってきました。

萩原 当時、インタビューしたときの音源の一部を聞いてみましょうか。中学生のとき修学旅行で岩手から東京に行って、デパートのレコード売り場に行く思い出話のあたりを。

〜パソコンで音声をかける〜

渡辺 テープ何本くらいあったんですか？

萩原 120分入るテープが二十何本。

渡辺 本がもっと書けますね。

アメ横で仕入れたマリナーズのスタジャン

萩原 もちろん使ってないところもいっぱいあるんだけどね。大滝さんは中学生のときと何にも変わらないまま、90年代になっても当時の音楽が大好きだったので、今流した音源の話に出てきたナンシー・シナトラの「TONIGHT YOU BELONG TO ME」という歌も、大滝さんがプロデュースした満里奈さんのアルバム『Ring-a-Bell』でカバーしていましたよね。

渡辺 能地祐子さんが訳詞を書いてくださって、「ばっちりキスしましょ」というタイトルになっているんですけど、「そんなに思い入れのある曲だったんだ！」っていうのが本を読んでわかって感動しました。

萩原 満里奈さんがひとりでコーラスも入れながら歌っていて。大滝さんの頭の中では、満里奈さんのガールズグループみたいにして、「マリナーズ」って呼びたかったと（笑）。

渡辺 そうなんですね。30年前の当時は「あの大滝詠一さんにプロデュースしていただける」というので浮き足立っていて「嬉しい、嬉しい！」というだけで深くわかっていなかったんですけど、今回再発するにあたり、CDのクレジットを見ていろんなことを考えたら、本当にすごいことだったんだなって。今になってしみじみと……。

萩原 当時、気づいておけばよかったねえ（笑）。でも大滝さん、「ばっちりキスしましょ」という曲が、「あのアルバムの中で一番自分の願いが叶った曲なんだ」みたいなことをずっとおっしゃっていましたよ。そういえば、まだイチローが入団する前のシアトル・マリナーズのスタジャンを、大滝さんがわざわざアメ横まで行って仕入れてきて、満里奈さんに着せてましたよね。

渡辺 はい、スタジャン着て写真を一緒に撮りました（笑）。当時の大滝さんは、ドジャースにいた野茂（英雄）さんをすごく応援していらして。

萩原 ナイアガラのロゴのマークって、ドジャースのロゴと似てるよね（笑）。

渡辺 当時はまだ大リーグの中継も、今みたいに全部放送しているわけじゃなかったのに……。

萩原 大滝さんはハマるととことんハマる。ひとつの野球チームを好きになったら、全チームのことを知らないと、好きだとは言えないという性格ですから。少年時代の大滝さんが12球団全チームのマークを自分で手描きした野球帽を被っている写真も、今回の本に載っています（笑）。

渡辺 野球たとえも、ちょいちょい出てきますね。

「これは元ネタなんですか？」

萩原 大滝さんは音楽以外の情報も多いから、いろいろ大変だったでしょう？

渡辺 雑談のほうが多かったです（笑）。でも、大滝さんは音楽を系譜立てて聴くことをよく話してくださいました。今の若い人って世代とか年代とか関係なく、音楽を聴いていますよね。うちの息子もはっぴいえんどと今の音楽を縦横無尽に超フラットに聴いているんですよ。今もし大滝さんがいたら、この状況をどういう風に評するかなって思います。

萩原 満里奈さんも90年代の当時から「え、そんなの知ってるんだ？」みたいな曲を聴いてましたよね。

渡辺 私が好きだったのは、流行りものとか王道の音楽ではなかった気がします（笑）。もともと私は『NIAGARA TRIANGLE Vol.2』（1982年に発売された大滝詠一、佐野元春、杉真理のアルバム）が大好きで。小学生のときにこのアルバムを聴いて、「歌謡曲じゃない、こんな音楽の世界があるんだ」と初めて知って。1曲目の「A面で恋をして」を聴いた瞬間のときめきが強烈にあって、それが「音楽が好きだな」と思う原点だったんですよね。アルバムをプロデュースしていただくとき、大滝さんにそういう話をいろいろしたら、「じゃあ佐野（元春）くんに、曲を書いてもらおうか」みたいな（笑）。

萩原 満里奈さん、コンサートでマニアックな曲をカバーしてましたもんね。

渡辺 恥ずかしい（笑）。今回の『Ring-a-Bell』にボーナストラックとしてそのライブ音源が入っているんですよ。大滝さんのファーストアルバムに入っている「それはぼくぢゃないよ」を歌ってるんですけど。

萩原 『Ring-a-Bell』では大滝さんがプロデュースしていた金延幸子さんの「あなたから遠くへ」もカバーされていて。

渡辺 当時、70年代のレコードが再発されていた時期でもあったので、大滝さんを原点に掘り起こしていくことで、面白い音楽の世界を広げてもらったなっていう感じがしますね。

萩原 佐野元春さんが曲を書いて、杉真理さんがコーラスで参加したということで、満里奈さんのアルバムには『NIAGARA TRIANGLE Vol.2』のメンバーが全員参加していますね。今回の30周年記念盤には、最初に出たときには入らなかった、大貫妙子さんが書いた曲も入っていて。

渡辺 そうなんです。最初にアルバムに入れてもらえなかったのは何故なのかな、歌いこなせていなかったのかな、という謎が残るんですけど（笑）。でも今回こうやって発掘していただいて、「あの、シュガー・ベイブの大貫妙子さんが！」という感激がありました。

萩原 実は僕も1曲書かせてもらっていて……。

渡辺 はい。「金曜日のウソつき」という曲を。

萩原 あのレコーディングのときのことは忘れないですよ。満里奈ちゃんがスタジオに来るなり「これは元ネタなんですか？」って。

渡辺 えー、そんなこと私言ったんですか？ もう恥ずかしい！

萩原 まあ確かに元ネタあったから（笑）。

渡辺 そういう聴き方をするのがかっこいいって、そのときは思ってたんでしょうね。

僕の本は大滝さんの「記録」です

萩原 「金曜日のウソつき」は、大滝さんにアレンジも全部やれって言われたんで、当時僕が一緒にやっていたミュージシャンたちと作ったんです。

渡辺 トータス松本さんや伊藤銀次さん（ウルフルズのプロデューサー）がコーラスで入ってくださっているんですよね。私、あの頃、新宿にあった日清パワーステーションでやっていたウルフルズのライブに、大滝さんと一緒に行ってるんですよ。

萩原 大滝さん、満里奈さんを連れて、いろんなものを見に行ってましたもんね。

渡辺 アルバムをプロデュースしてくださる際に、私が「どんなものが好きで、何を面白いと思うのか」というのを、たくさんお話をする機会を設けてくださって。

萩原 「金曜日のウソつき」は、満里奈ちゃんの楽曲の中でもちょっと変わったタイプの曲だよね。ずっとぼやいているみたいな。

渡辺 レコーディングのときトータスさんが、大滝さんから急に「正月のモチつき」っていう替え歌を歌ってくれって言われたと（笑）。

萩原 今回、その曲もボーナス・トラックとして入っていますけど、その場で大滝さんが伊藤銀次さんに「これの替え歌を作れ」って歌詞書かせて。

渡辺 大滝さんには「無茶ぶり」と「何でも録っておく」というのがあって、それがあるから、今、歴史を振り返られるというか。去年、ナイアガラ50周年のコンサートに出させていただいたときに、大滝さんのカウントの声が流れて。あれもレコーディングするときに、カウントから録っていたからこそ、ああいう緊張感のある演出ができたわけですよね。記録をしておくことを大滝さんはすごく大切にしていたんだろうな、と思っていたんです。

萩原 今回の僕の本は基本的に大滝さんの「記録」です。本格的に創作活動に突入する前までの話が中心になっています。

渡辺 読んでいて楽しかったです。そして大滝さんの言っていることをちゃんと説明して、補填してくれるのが健太さんの言葉っていう感じがしました。厳しくも楽しくも美しい師弟関係というのがすごくよく見えたし、読み終えたときに本当に感動しました。そして大滝さんは、音楽的にすごいことをたくさんされてきた方ではあるんですが、「いろんなことを知っていて、聞けば何でも教えてくれるおしゃべりな親戚のおじさん」って感じだなって（笑）。

『Ring-a-Bell 30th Anniversary Deluxe Edition』

渡辺満里奈（大滝詠一プロデュースアルバム）

（萩原 健太,渡辺 満里奈）