昭和43年の父の日の午後、満員電車の網棚に置かれた荷物が突然爆発――。横須賀線爆破事件は、1人の命を奪い、車内を惨状に変えた無差別テロだった。

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生後2カ月の娘を残して亡くなった父親。なぜ、このような犯行は起きたのか。高度経済成長のただ中で起きた未曽有の事件を、鉄人社の新刊『高度経済成長期の日本で起きた37の怖い事件』よりお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）



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幼子の父を亡き者にした「爆弾事件」

1968年（昭和43年）6月16日。この日は父の日で日曜日ということもあって、全国的に家族連れの行楽客が多く、国鉄（現JR）横須賀線も朝から鎌倉観光の人々でごった返していた。多くの乗客を乗せ走行中の横須賀駅発東京駅行きの上り列車（10両編成）で事件が起きるのは、北鎌倉駅を過ぎ大船駅の200メートルほど手前（神奈川県鎌倉市小袋谷地内）に差しかかった15時28分ごろ。

前から6両目、5号車の後部左ドア付近の網棚に置かれていた荷物が突然爆発したのだ。凄まじい爆破音とともに白い煙が上がり、車両天井の鉄板や周囲の座席、窓ガラスなどが破壊された結果、網棚の真下にいた東京都武蔵野市在住の会社員、広島勇さん（当時32歳）が脳挫傷および頭蓋内出血により死亡。

広島さんは2ヶ月前に生まれたばかりの長女を逗子市内の病院に見に行った帰りで、他にも5号車に乗っていた66人のうち28人が鉄板やガラスなどを浴び重軽傷を負う。

警察は荷物の中に時限爆弾を仕掛けた無差別殺傷目的の犯行とみて捜査を開始し、事件を警察庁広域重要指定事件に指定する。単一の事件で広域指定された唯一の事例だが、これには理由があった。

事件前年の1967年6月18日（この日も、父の日）、兵庫県神戸市垂水区塩屋駅構内で、山陽電鉄の姫路行き普通電車の網棚に置かれた荷物が爆発し、女性2人が死亡、29人が重軽傷を負う大惨事が起き、事件が未解決だったことから横須賀線の列車爆破も同一犯ではないかと睨んだのだ。

大船署に捜査本部を設けた神奈川県警はさっそく犯人逮捕に動くが、防犯カメラもないこの時代、捜査は困難を極めた。140人の捜査員が10日間にわたり横浜−横須賀間と横須賀−久里浜間の電車に乗り込み、乗客に対して不審人物の目撃情報を聞き込んだものの成果は得られなかった。

一方、現場となった車両を中心に綿密な採証活動を実施、車両からは2千432個の指紋を検出し、事件当日の横須賀線各駅から押収した48万枚の切符との照合を進めると同時に、車内の残留物から爆破に使われたと思しき乾電池ホルダー、タイムスイッチ、無煙火薬、鉄製パイプ、さらにこれらを入れていた菓子箱、菓子箱を包んでいた新聞紙を押収する。

このうち火薬は狩猟用の散弾銃に使われるもので、火薬に乾電池を用いて起爆させる仕組みだったことも判明した。

とはいえ、テープレコーダーや火薬、乾電池などはいずれも大量生産品。犯人を特定するのは到底困難だった。

犯人特定に結びつく「執念の捜査」

それでも警察は、現場に残った数千の新聞紙の切れ端をつなぎ合わせるという気の遠くなるような作業を行い復元に成功。爆破装置を包んでいた新聞が「昭和43年4月17日 毎日新聞 東京版多摩」で、活字に輪転機固有の微妙な印刷ズレがあることを突き止める。また、印刷ズレは東京都八王子市、立川市、日野市方面でのみ配布された新聞に存在することも特定。

このことから犯人は前出地域に住む猟銃免許所持者、あるいはその者と近しい人物である可能性が高まった。そこで捜査員は周辺の住宅に足を運び、毎日新聞を購読していた約1万5千軒を片っ端から訪問。自宅に4月17日付の新聞が残っていた世帯は捜査対象から除外しつつ、丹念に聞き込みを続ける。

捜査は現場遺留品である起爆用の乾電池ホルダーにも向けられ、これは主に受験勉強用に販売されていたクラウン社製のテープレコーダーで、当時1千台以下しか出荷されていないことがわかった。

他にも、爆弾を入れていた菓子箱の復元にも成功し、名古屋城の鯱の形の最中を製造・販売している名古屋市内の「みすづ総本店」のものと判明する。とはいえ、鯱最中を入れた菓子箱は1日6万個以上も出荷されていた人気商品で、犯人に結びつけるにはあまりに遠い情報と思えた。が、実際はこの菓子箱が犯人特定につながっていく。

〈《懲役は⋯》「こんな大惨事になるなんて」横須賀線を狙った理由は“婚約者にフラレた”から⋯未熟すぎる爆破犯の「意外な正体」（昭和43年の事件）〉へ続く

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））