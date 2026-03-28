ポール・トーマス・アンダーソン監督の『ワン・バトル・アフター・アナザー』が第98回アカデミー賞の作品賞に輝いた。12部門13ノミネートを果たし、作品賞のほか監督賞、助演男優賞、脚色賞、キャスティング賞、編集賞も受賞して最多6冠に輝いた本作について、映画好きとして長年交流のある二人が語り尽くす！「文學界」2025年12月号に掲載された対談を全文公開します。（全2回の1回目／後編を読む）

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『ワン・バトル・アフター・アナザー』 デジタル配信中

権利元：ワーナー ブラザース ジャパン

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王谷晶●作家。1981年生まれ。著書に小説『完璧じゃない、あたしたち』『他人屋のゆうれい』『父の回数』、エッセイ『40歳だけど大人になりたい』などがある。2025年『ババヤガの夜』の英訳で英国推理作家協会賞（ダガー賞）の翻訳部門を日本人として初めて受賞。

セメントTHING●福岡県出身・在住のライター。専門分野は映画、ボーイズラブ、欧米ポップミュージック、クィアカルチャーなど。

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セメント 王谷さんとは、十数年前にTwitterで相互フォローになってからのお付き合いです。それがきっかけで、映画好きの集まりで何度かご飯に行ったりして。最後にお会いしたのは、池袋でしたよね。

王谷 四川系中華のお店で、メチャメチャ辛かったのを覚えてます。コロナ前だったので、7年くらい経っていますね。でもセメントさんのポッドキャスト「木曜の夜から」を聴いてるので、そんなに長くお会いしてなかったという感じはしないかも。

セメント 私も王谷さんの作品はずっと追っていました。なので久しぶりに、また映画についてお話しできるのが嬉しいです。ポール・トーマス・アンダーソン（PTA）の新作『ワン・バトル・アフター・アナザー』、どうご覧になりましたか。

王谷 まず最初に恥を忍んで言いますけど、私は原作のトマス・ピンチョンを一冊も読んでない人間です。PTAの映画はこれまでも見ていて、『マグノリア』は人生でトイレ我慢大会1位になった映画でしたが、今回これが2位になりました（笑）。前情報を全然入れず、予告も見ないで行ったんですが、後半は尿意も吹っ飛ぶぐらい面白かった。PTAはいま55歳ですが、この歳でど真ん中の娯楽でありながら、すごくひねくれたことをやっているというのが凄い。今のアメリカでこれをやらなきゃという熱さも伝わってきて、本当に面白かったです。

セメント 私もすごく面白かったです。初期の『ブギーナイツ』（97）や『マグノリア』（99）のハイテンションな感じと、『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』（07）以降のやたらと壮大でアメリカ史を探求し始める、ちょっとダウナーな感じがうまく混ざって、前期と後期の中間点のような作風になっている。しかも過去最大の予算がかかっていて、アクション娯楽大作なうえに作家性を貫いてここまで面白くできるんだということに、感心した。

この映画の着想元であるピンチョンの『ヴァインランド』は見た後に読んだんですけど、すごくうまい翻案がされていました。話の方向性や流れは違うのに、エッセンスだけ落とし込んでいる。「すごい。天才の仕事」だと、感心させられるばかりでした。とてもよくできた映画だなと思います。

王谷 PTAは20年ぐらい構想を温めていたらしいですね。

セメント そうらしいです。『ヴァインランド』は『重力の虹』のあと、17年という長いブランクを経て書かれた作品です。ピンチョンは複雑で壮大な作品で知られていますが、ある意味でそうした「難解なピンチョン像」へのカウンターのような作品だと思います。内容はかなりポップで、大衆文化の引用にもあふれています。そのため当時は、「軽い」とか「深みに欠ける」といった批評もあったそうです。

ですが、私はむしろその“軽さ”こそが魅力だと感じました。次の世代への希望や、ピンチョンの楽観的なまなざし、そして社会のはぐれ者たちへの愛情が、より明確に伝わってくるように感じたのです。

世の中は解決できない問題ばかりで、「次々と争いが起きる（ワン・バトル・アフター・アナザー）」現実があるかもしれませんが、それでも、さまざまなはぐれ者たちが好き勝手に生きている中から、なにか新しいものが生まれ、社会が少しずつ変わっていくかもしれない。

そうした楽観性を、これまでも社会の周縁にいる人々とその愛のあり方を描いてきたPTAは受け止め、自分なりの形で表現したのだと感じました。

サブマシンガンをぶっ放す母

王谷 『ワン・バトル・アフター・アナザー』はかなり長い映画で、前半は極左の革命グループ「フレンチ75」のメンバーであるレオナルド・ディカプリオとテヤナ・テイラーの間に娘が産まれて、父と娘が逃げるまで。後半はその娘がもう大きくなって、ディカプリオは薬物中毒になっている。そこに追手のショーン・ペンが迫ってきます。お父さんとお母さん、どっちもムチャクチャなんですけど、個人的にはなんか馴染みがあって、全体的にはファミリードラマとして感情移入しながら見ました。ラストで父と娘が再会するところは、思わず泣いてしまったくらいです。

セメント PTAの映画は、家族が中心にあるものが多いですよね。いろんな人が集まって家族になったり、お父さんと息子の関係が描かれたり。これもアクション大作ではあるけれども、中心にあるのは家族の話。お母さんの描き方はかなり思い切っていましたね。

王谷 父親が子どもにかかりきりになっちゃって、母親が自分が産んだ子どもに嫉妬をする。フィクションではあまり見たことがないけれどあり得そうなことだし、思っていても言えなかった人が結構居るんじゃないかとも思いました。お母さんが妊娠中には、臨月くらいお腹がでっかいままサブマシンガンぶっ放して、下ネタを言いまくる。これもフィクションの中では新しいけど、リアリティも感じられて、すごくいいキャラクターだと思いました。

セメント 原作の産後鬱の描写は、映画よりもエグい感じでした。すべてのエネルギーを吸い取られてもう無理という感じで、こちらまですごくつらい気持ちになる。映画では、それが一瞬だけどちゃんと引き継がれています。母親は「こういう人だ」とはっきりと言えないところがありますよね。完全にいい人でもないし、悪い人でもない。

王谷 娘を捨てて革命を貫くのかと思えば、仲間を売って、証人保護プログラムを受けてしまったりする。強烈なキャラクターなのに戯画化されていないところが素晴らしい。それに、最後にまた登場したりもしないんですね。お母さんが土壇場で出てきたりしないのがまたいいと思いました。

セメント 原作では終盤に娘と再会するんですよね。和解したかどうかはよく分からないんですけど、とにかく再会はする。でも映画のほうは手紙で済ませちゃってるから、驚きました。映画では娘がより中心にあるのかなと思います。

チェイス・インフィニティの肉体の使い方

王谷 娘役のチェイス・インフィニティはこれが映画初出演なんですよね。若いけど、とてもいい俳優さんでした。身を隠しながら銃を撃とうとするシーンとか、すごく様になっていて、肉体の使い方がかなりしっかりしている。

セメント 鮮烈な存在感でしたよね。こんな人居たんだ、って。映画デビューでディカプリオとショーン・ペンと渡り合わなきゃいけないなんて、普通の人だったらできないと思うんですけど、サラッとやっていて、本当に肝が据わっている。あと、名前がピンチョンっぽいんですよ。ピンチョンって名前にやたらといろんな意味を付与しがち。インフィニティ（無限）をチェイスする（追う）、ピンチョンが思いついたような名前で面白かったです。

“ずっと役に立たない”ディカプリオ

王谷 そしてやっぱり主演のディカプリオがよかったですね。私はデビュー当初から全盛期まで、ほぼリアルタイムでディカプリオという現象を見てきた世代です。『バスケットボール・ダイアリーズ』（95）の頃の美少年からルックスはもちろんだいぶ変わってきたんですけど、今回久しぶりに、あの頃のディカプリオが瞬間瞬間に垣間見えた感じがしました。見た目はもうめっちゃおっさんになってるのに。そして昔からこの人はテンパってる演技がものすごく上手いと思っていたんですが、この作品ではかなりのボリュームでそれを堪能できたのが嬉しかったです。

セメント 『ウルフ・オブ・ウォールストリート』（13）のクスリをキメて這いずってワーワー言ってるところとか、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』（19）のブチキレてるシーンとか、テンパってる時の演技がどんどん磨かれている気がします。這いずり演技が、上手すぎるんですよね。『レヴェナント』（15）でも這いずってアカデミー賞を取って、今回もセンセイの道場で這いずっている。本当にすごかったですね。

王谷 身長も高いし、ガタイがでかいから、這いずり映えしますよね。ビルから落ちてテーザー銃で撃たれるところもすごくよかった。

セメント ビルの上から落ちるのはスタントを使っていて、テーザー銃で撃たれるのは自分でやってるらしいです。普通の映画だったら、ビルから落ちずにうまく飛んで話が進んでいくのに、落ちちゃう。本当に役に立たないんですよね。

PTAの悪ふざけ

王谷 ずっと役には立っていない。でも、映画の中の柱の一本にお父さんがちゃんとなっている。それはPTAが群像劇とかを書きなれているせいもあるんだと思います。いろんな人がいっぱい居るというのが、そもそも好きな監督なんでしょう。

セメント 小説でも、後半になればなるほど訳が分からない人が増えていって、最終的にどんちゃん騒ぎみたいな感じで終わるんですよ。そういうところがPTAも好きなんだろうなと思いました。ただ、この映画は最後に、娘にとってディカプリオが感情的な支柱にならないとうまく落ちないから、その一点に向かって進んでいく。そこに説得力があるというのが、さすが千両役者だなと思いました。なんか納得させられる。ちょっとずるいなと思うんですけど（笑）。

王谷 ラストの娘と一緒に静かにテーブルに座っているところで、またシュッとかっこよくなるんですよね。じゃあ酒もマリファナもやめたのかなと思ったら、がんがんやってる。あそこの外した感じもよかったです。生活はそんなに変わってないけど、彼の心が変わったんだというのが伝わってくる。

セメント しょうもないセリフをすごく真面目に言ってるところもいいですよね。「アルコールを乱用していて」と言うのかと思ったら、「クスリとアルコールを愛する者なんです」と言ったりして。PTAが悪ふざけしているんだと思いますけど、ちょっとしたところでしょうもないセリフがいちいちあって、それを全力で真面目に言う。

王谷 『ブギーナイツ』や『マグノリア』もそうですけど、PTAの特に初期の映画はしょうもないやつが山のように出てくる。だけど、そのしょうもないやつ一人一人を追っていくと、最終的にほぼ強制的に感動させられてしまう流れがあるんです。細かいセリフやちょっとしたしぐさ、着てるものやインテリアでも、生々しくしょうもない人の生活とかたたずまいを描くのがうまい。センセイの忍者道場に、なぜか日本版スーパーマンのポスターが貼ってあったりもしましたね。

ベニチオの“託され力”

セメント 原作では日本が舞台になるところがあるんですよ。タケシ君っていう日本人も出てくるし、日本ネタが多い。映画では日本ネタの要素を、全部ベニチオ・デル・トロ演じる空手師範「センセイ」に集約させているんですよね。

王谷 すべてが間違ってるんだけど、センセイは真面目にやってる感じがたまらなかったです。

セメント ベニチオの託され力を感じました。ウェス・アンダーソンの新作『ザ・ザ・コルダのフェニキア計画』でも性格の悪い金持ちを演じてるんです。そこでも、ちょっと希望があるんじゃないかという感じでウェス・アンダーソンにも託されているし、PTAにも託されてる。

王谷 性別、セクシャリティを問わず、メロつかれがちな男の人の代表だと思ってます。西のベニチオ・デル・トロ、東のラウ・チンワンくらいに思っていて。頼りがいの権化みたいな。

セメント ディカプリオとの顔合わせもすごくタイミングがよかったですよね。丁々発止な感じで。

王谷 後半、センセイがハイウェイパトロールに捕まって、ひょうひょうと上着のすそをつまんで身体検査を受けようとしている場面も印象に残っています。踊るようなよく分からない動きをしていて、かっこいいし、すごくおいしい役。

あのアホな女子高校生役が...

セメント 『ブギーナイツ』ではお父さんとの和解がクライマックスにくる。でも『ブギーナイツ』が息子視点だったのに対し、今作ではお父さん側に視点が動いている。そこにPTAの立場というか、心境の変化を感じました。PTAはいまマーヤ・ルドルフというアフリカ系とユダヤ系のルーツを持つコメディアンとの間に4人子どもがいて、劇中の設定と少し似ているんですよね。そもそも原作『ヴァインランド』では、人種差別はメインテーマではない。黒人女性たちが作品の中心になるのは映画独自の設定です。

王谷 そうなんですね。あと言いたいのが、レジーナ・ホールが「フレンチ75」のメンバーである黒人の活動家を演じていますよね。私は彼女がメインキャストで出ている『最終絶叫計画』のファンなんです。あのアホな女子高生役をやっていたころから、ここまできたかと。長く映画を見ていると、こういうこともありますよね。

セメント 彼女も素晴らしかったですね。そんなにたくさんセリフがあるわけじゃないけど、顔や目の演技だけですごく豊かなことを語っていて、よかったです。

〈「お前ら要するにナチスだろ」ダガー賞作家が驚いた『ワン・バトル・アフター・アナザー』の“ストレート”な描写《アカデミー賞受賞》〉へ続く

（王谷 晶,セメントTHING／文學界 2025年12月号）